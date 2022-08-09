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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
4.0
1
2 890 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Арт. О00000016507
    4.0
    1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016507
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10 используется для обработки и резки металлических заготовок, а также иных конструкционных и строительных материалов (кроме абестосодержащих). Подходит для эксплуатации в производственных и бытовых условиях. Диск прикрыт кожухом для защиты оператора от повреждений. Функция блокировки шпинделя сокращает время на замену оснастки. Боковая рукоять улучшает контроль над инструментом.

        Преимущества

        • Возможность регулировки числа оборотов
        • Металлический редуктор для долгого срока службы
        • Обрезиненная боковая рукоять для надежного удержания
        • Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, уменьшая риск перегрева
        • Вихрь УШМ-125/1100Э 72/12/10 может работать шлифовальным, полировальным или отрезным кругом