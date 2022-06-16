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Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
4.7
3
2 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
    Арт. О00000013710
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2

      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2

      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013710
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Углошлифовальная машина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2 применяется для обработки и резки различных строительных материалов. Удобна и надежна в эксплуатации. Благодаря быстрозажимной гайке диск затягивается без особых усилий. Двигатель и редуктор защищены от пыли, что продлевает их рабочий ресурс. Кнопка фиксации шпинделя дает возможность безопасно менять оснастку. Кожух диска предохраняет пользователя от травм.

        Преимущества

        • Система блокировки вала
        • Двойная изоляция провода
        • Блокировка кнопки включения
        • Простая установка защитного кожуха
        • Ключ для фиксации диска на валу в комплекте
        • Система поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой
        • Обрезиненная боковая рукоять для лучшего контроля над Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
        • Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы