Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
Арт. О00000013710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Персональная скидка
- Углошлифовальная машина Ресанта УШМ-125/900 75/12/2 применяется для обработки и резки различных строительных материалов. Удобна и надежна в эксплуатации. Благодаря быстрозажимной гайке диск затягивается без особых усилий. Двигатель и редуктор защищены от пыли, что продлевает их рабочий ресурс. Кнопка фиксации шпинделя дает возможность безопасно менять оснастку. Кожух диска предохраняет пользователя от травм.
Преимущества
- Система блокировки вала
- Двойная изоляция провода
- Блокировка кнопки включения
- Простая установка защитного кожуха
- Ключ для фиксации диска на валу в комплекте
- Система поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой
- Обрезиненная боковая рукоять для лучшего контроля над Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
- Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы