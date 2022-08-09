Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
Арт. О00000012767
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт. Применяется для обработки и резки различных строительных материалов. Удобна и надежна в эксплуатации.
Благодаря быстрозажимной гайке диск затягивается без особых усилий.
Двигатель и редуктор защищены от пыли, что продлевает их рабочий ресурс.
Кнопка фиксации шпинделя дает возможность безопасно менять оснастку.
Кожух диска предохраняет пользователя от травм.
Преимущества
- Система блокировки вала
- Двойная изоляция провода
- Блокировка кнопки включения
- Простая установка защитного кожуха
- Ключ для фиксации диска на валу в комплекте
- Система поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой
- Обрезиненная боковая рукоять для лучшего контроля над Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
- Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы