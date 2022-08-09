Преимущества

Система блокировки вала

Двойная изоляция провода

Блокировка кнопки включения

Простая установка защитного кожуха

Ключ для фиксации диска на валу в комплекте

Система поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой

Обрезиненная боковая рукоять для лучшего контроля над Ресанта УШМ-125/900 75/12/2

Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы

Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт. Применяется для обработки и резки различных строительных материалов. Удобна и надежна в эксплуатации.Благодаря быстрозажимной гайке диск затягивается без особых усилий.Двигатель и редуктор защищены от пыли, что продлевает их рабочий ресурс.Кнопка фиксации шпинделя дает возможность безопасно менять оснастку.Кожух диска предохраняет пользователя от травм.