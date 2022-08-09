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Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
    Арт. О00000012767
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
    Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.
      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.

      Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000012767
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/900, подарок круг отрезной Вихрь 25 шт. Применяется для обработки и резки различных строительных материалов. Удобна и надежна в эксплуатации.
        Благодаря быстрозажимной гайке диск затягивается без особых усилий.
        Двигатель и редуктор защищены от пыли, что продлевает их рабочий ресурс.
        Кнопка фиксации шпинделя дает возможность безопасно менять оснастку.
        Кожух диска предохраняет пользователя от травм.

        Преимущества

        • Система блокировки вала
        • Двойная изоляция провода
        • Блокировка кнопки включения
        • Простая установка защитного кожуха
        • Ключ для фиксации диска на валу в комплекте
        • Система поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой
        • Обрезиненная боковая рукоять для лучшего контроля над Ресанта УШМ-125/900 75/12/2
        • Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы