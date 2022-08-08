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Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
    Арт. О00000026744
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026744
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина P.I.T. PWS125-C7 предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов. Предусмотрен кожух для защиты оператора от пыли и искр. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры.

        Преимущества

        • Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений
        • Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
        • Насечки на корпусе для лучшего хвата P.I.T. PWS125-C7
        • Долгий срок службы, благодаря конструкции редуктора на подшипниках
        • Возможность установки дополнительной рукояти в 2 положениях
        • Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли
        • Диаметр корпуса уменьшен и подходит даже для небольших ладоней
        • Блокировка шпинделя для более быстрой смены оснастки
        • Косозубые шестерни редуктора для уменьшения шума и вибрации