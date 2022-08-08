Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7
Арт. О00000026744
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина P.I.T. PWS125-C7 предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов. Предусмотрен кожух для защиты оператора от пыли и искр. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры.
Преимущества
- Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений
- Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
- Насечки на корпусе для лучшего хвата P.I.T. PWS125-C7
- Долгий срок службы, благодаря конструкции редуктора на подшипниках
- Возможность установки дополнительной рукояти в 2 положениях
- Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли
- Диаметр корпуса уменьшен и подходит даже для небольших ладоней
- Блокировка шпинделя для более быстрой смены оснастки
- Косозубые шестерни редуктора для уменьшения шума и вибрации