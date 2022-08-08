Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C7

Преимущества

Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений

Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания

Насечки на корпусе для лучшего хвата P.I.T. PWS125-C7

Долгий срок службы, благодаря конструкции редуктора на подшипниках

Возможность установки дополнительной рукояти в 2 положениях

Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли

Диаметр корпуса уменьшен и подходит даже для небольших ладоней

Блокировка шпинделя для более быстрой смены оснастки

Косозубые шестерни редуктора для уменьшения шума и вибрации

Угловая шлифмашина P.I.T. PWS125-C7 предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов. Предусмотрен кожух для защиты оператора от пыли и искр. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры.