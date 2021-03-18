Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
Арт. О00000026745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1 используется для резки и шлифовки металла, бетона, керамики, камня (кроме асбестосодержащих). Двигатель выполнен из холоднокатаной стали , благодаря чему имеет высокую степень устойчивости к поломкам. Блокировка шпинделя облегчает замену диска и помогает тратить на эту вспомогательную операцию минимум времени. Боковую рукоятку можно устанавливать слева или справа корпуса в зависимости от того, в каком положении нужно работать.
Преимущества:
- Двигатель из холоднокатаной стали обеспечивает высокую степень устойчивости к поломкам
- Корпус редуктора из литого алюминия (прошел опрессовку)
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Двойная изоляция
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Двойная защита от пыли - для долгого срока службы P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
- Корпус выполнен из специального пластика (с добавлением нейлона) - легкий, не проводит элекричество, тепло
- Электрический кабель с прорезиненным внешним слоем устойчив к высоким температурам, коррозии