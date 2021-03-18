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Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
3.5
11
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
    Арт. О00000026745
    3.5
    11
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026745
      3.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1 используется для резки и шлифовки металла, бетона, керамики, камня (кроме асбестосодержащих). Двигатель выполнен из холоднокатаной стали , благодаря чему имеет высокую степень устойчивости к поломкам. Блокировка шпинделя облегчает замену диска и помогает тратить на эту вспомогательную операцию минимум времени. Боковую рукоятку можно устанавливать слева или справа корпуса в зависимости от того, в каком положении нужно работать.

        Преимущества:

        • Двигатель из холоднокатаной стали обеспечивает высокую степень устойчивости к поломкам
        • Корпус редуктора из литого алюминия (прошел опрессовку)
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Двойная изоляция
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Двойная защита от пыли - для долгого срока службы P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1
        • Корпус выполнен из специального пластика (с добавлением нейлона) - легкий, не проводит элекричество, тепло
        • Электрический кабель с прорезиненным внешним слоем устойчив к высоким температурам, коррозии