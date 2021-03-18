Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1

Преимущества:

Двигатель из холоднокатаной стали обеспечивает высокую степень устойчивости к поломкам

Корпус редуктора из литого алюминия (прошел опрессовку)

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Двойная изоляция

Кожух - для защиты от пыли и искр

Двойная защита от пыли - для долгого срока службы P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1

Корпус выполнен из специального пластика (с добавлением нейлона) - легкий, не проводит элекричество, тепло

Электрический кабель с прорезиненным внешним слоем устойчив к высоким температурам, коррозии

Угловая шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PWS125-D1 используется для резки и шлифовки металла, бетона, керамики, камня (кроме асбестосодержащих). Двигатель выполнен из холоднокатаной стали , благодаря чему имеет высокую степень устойчивости к поломкам. Блокировка шпинделя облегчает замену диска и помогает тратить на эту вспомогательную операцию минимум времени. Боковую рукоятку можно устанавливать слева или справа корпуса в зависимости от того, в каком положении нужно работать.