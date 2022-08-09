Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
Арт. О00000026742
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина P.I.T. PWS125-C4 предназначена для резки, шлифовки разных сортов металлов, камней, стали.
Преимущества:
- Двигатель из холоднокатаной стали
- Двойная изоляция
- Прорезиненная рукоятка P.I.T. PWS125-C4 - для комфортного рабочего процесса
- Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева или справа
- Двойная защита от пыли - для долгого срока службы
- Блокирующая клавиша включения - для безопасной работы пользователя