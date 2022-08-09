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Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
    Арт. О00000026742
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C4, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026742
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина P.I.T. PWS125-C4 предназначена для резки, шлифовки разных сортов металлов, камней, стали.

        Преимущества:

        • Двигатель из холоднокатаной стали
        • Двойная изоляция
        • Прорезиненная рукоятка P.I.T. PWS125-C4 - для комфортного рабочего процесса
        • Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева или справа
        • Двойная защита от пыли - для долгого срока службы
        • Блокирующая клавиша включения - для безопасной работы пользователя