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Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
5.0
1
2 565 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
    Арт. О00000026741
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS125-C5, 1000 Вт

      2 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026741
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      2 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Представительница нового четвертого поколения углошлифовальных машин PIT. Эргономика, мощность и качество сборки гарантируют высокую производительность и долгий срок службы. УШМ подходит не только для бытовых целей, но и отлично прослужит профессионалам. Качественная и надежная. Достаточная мощность (1000 Вт) и количество оборотов (11000 об/мин) обеспечивают производительность работы, а модернизированный двигатель стабильность и эффективность. Кожух защищает оператора, а трехпозиционная рукоять помогает контролировать инструмент во время работы. Защита пыли обеспечена вентиляционными отверстиями лабиринтного типа. Отдельно стоит отметить эргономичность модели. Уменьшенный диаметр корпуса, небольшой вес и текстурированный корпус с насечками обеспечивают полный комфорт при работе.

        Преимущества

        • Двигатель из холоднокатаной стали
        • Двойная изоляция
        • Прорезиненная рукоятка P.I.T. PWS125-C5 - для комфортного рабочего процесса
        • Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева или справа
        • Двойная защита от пыли - для долгого срока службы
        • Блокирующая клавиша включения - для безопасной работы пользователя