Преимущества

Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений

Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания

Долгий срок службы

Возможность установки дополнительной рукояти в 2 положениях

Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли

Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1 предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры. Для безопасности предусмотрен специальный кожух, который защищает оператора от пыли и искр. Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы.