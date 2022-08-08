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Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1
    Арт. О00000034456
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034456
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1 предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры. Для безопасности предусмотрен специальный кожух, который защищает оператора от пыли и искр. Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы.

        Преимущества

        • Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений
        • Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
        • Долгий срок службы
        • Возможность установки дополнительной рукояти в 2 положениях
        • Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли