Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1
Арт. О00000034456
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Макс. число оборотов, об/мин
|9000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS150-C1 предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры. Для безопасности предусмотрен специальный кожух, который защищает оператора от пыли и искр. Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы.
Преимущества
- Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений
- Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
- Долгий срок службы
- Возможность установки дополнительной рукояти в 2 положениях
- Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли