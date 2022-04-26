Преимущества

Защитный кожух

Надежная конструкция

Вентиляционные отверстия - для отвода тепла от двигателя

Двухпозиционная клавиша включения для удобства ведения продолжительной по времени работы

Сравнительно малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1 используется для зачистки, шлифования поверхности, резки материала. Укомплектована электрическим двигателем мощностью 0.9 кВт для надежной производительной работы. Вытянутый корпус обеспечивает более удобное удержание инструмента во время работы. Удобный ползунковый выключатель. Дополнительная боковая рукоятка с возможностью фиксации в двух положениях. Металлический корпус редуктора и качественные комплектующие позволяют увеличить срок эксплуатации инструмента. На корпусе находятся вентиляционные отверстия для защиты рабочего механизма от перегрева. Для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки предусмотрена кнопка блокировки шпинделя.