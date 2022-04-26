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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
5.0
2
2 190 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
    Арт. Х12725439
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1

      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725439
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/900 72/12/1 используется для зачистки, шлифования поверхности, резки материала. Укомплектована электрическим двигателем мощностью 0.9 кВт для надежной производительной работы. Вытянутый корпус обеспечивает более удобное удержание инструмента во время работы. Удобный ползунковый выключатель. Дополнительная боковая рукоятка с возможностью фиксации в двух положениях. Металлический корпус редуктора и качественные комплектующие позволяют увеличить срок эксплуатации инструмента. На корпусе находятся вентиляционные отверстия для защиты рабочего механизма от перегрева. Для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки предусмотрена кнопка блокировки шпинделя.

        Преимущества

        • Защитный кожух
        • Надежная конструкция
        • Вентиляционные отверстия - для отвода тепла от двигателя
        • Двухпозиционная клавиша включения для удобства ведения продолжительной по времени работы
        • Сравнительно малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса