Преимущества

Работает от сети напряжением 220 В

Защитный кожух

Большая кнопка "Пуск"

Быстрый доступ к щеткам - для быстрой замены

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5 оснащена двигателем мощностью 1800 Вт и диском диаметром 180 мм. Смена угольных щеток происходит быстро и легко за счет наружного расположения технического узла. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждения рабочих элементов для надежной работы инструмента.