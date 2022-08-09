Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
Арт. О00000016508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|7500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5 оснащена двигателем мощностью 1800 Вт и диском диаметром 180 мм. Смена угольных щеток происходит быстро и легко за счет наружного расположения технического узла. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждения рабочих элементов для надежной работы инструмента.
Преимущества
- Работает от сети напряжением 220 В
- Защитный кожух
- Большая кнопка "Пуск"
- Быстрый доступ к щеткам - для быстрой замены