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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
5.0
1
5 390 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
    Арт. О00000016508
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5

      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016508
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		7500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-180/1800 72/12/5 оснащена двигателем мощностью 1800 Вт и диском диаметром 180 мм. Смена угольных щеток происходит быстро и легко за счет наружного расположения технического узла. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждения рабочих элементов для надежной работы инструмента.

        Преимущества

        • Работает от сети напряжением 220 В
        • Защитный кожух
        • Большая кнопка "Пуск"
        • Быстрый доступ к щеткам - для быстрой замены