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Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Арт. Х11524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Sturm AG90181 - мощный инструмент для шлифовальных, обдирочных, очистных и отрезных работ. Укомплектована высокооборотным электродвигателем мощностью 1900 Вт и скоростью вращения 8000 об/мин. Работает с дисками диаметром не более 180 мм. Снабжен функцией фиксации шпинделя, блокировкой пусковой кнопки и электронной регулировкой частоты вращения.
Преимущества
- Функция фиксации шпинделя
- Электронная регулировка частот вращения
- Быстрая замена угольных щеток