Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
5.0
2
6 799 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Арт. Х11524
5.0
2
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181
Угловая шлифмашина Sturm AG 90181

Угловая шлифмашина Sturm AG 90181

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х11524
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. число оборотов, об/мин
6000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Sturm AG90181 - мощный инструмент для шлифовальных, обдирочных, очистных и отрезных работ. Укомплектована высокооборотным электродвигателем мощностью 1900 Вт и скоростью вращения 8000 об/мин. Работает с дисками диаметром не более 180 мм. Снабжен функцией фиксации шпинделя, блокировкой пусковой кнопки и электронной регулировкой частоты вращения.

    Преимущества

    • Функция фиксации шпинделя
    • Электронная регулировка частот вращения
    • Быстрая замена угольных щеток