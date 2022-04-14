Угловая шлифмашина Sturm AG 90181

Преимущества

Функция фиксации шпинделя

Электронная регулировка частот вращения

Быстрая замена угольных щеток

Угловая шлифмашина Sturm AG90181 - мощный инструмент для шлифовальных, обдирочных, очистных и отрезных работ. Укомплектована высокооборотным электродвигателем мощностью 1900 Вт и скоростью вращения 8000 об/мин. Работает с дисками диаметром не более 180 мм. Снабжен функцией фиксации шпинделя, блокировкой пусковой кнопки и электронной регулировкой частоты вращения.