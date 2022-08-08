Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
Арт. Ю00000012153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3 - применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ. Поворотная основная рукоятка обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.
Преимущества
- Новое поколение углошлифовальных машин - еще эффективнее, еще надежнее
- Облегченная модель в линейке ЗУБР с сопоставимыми профессиональным моделям характеристиками для домашнего мастера
- Специально разработанный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла
- Система плавного пуска позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки
- Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла
- Поворотные голова и основная рукоятка для более комфортной работы даже в сложных условиях
- Удобная блокировка шпинделя для простой смены диска
- Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в двух положениях
- Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении
- Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Быстрый доступ к щеткам для замены
- Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе