Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт

Преимущества

Новое поколение углошлифовальных машин - еще эффективнее, еще надежнее

Облегченная модель в линейке ЗУБР с сопоставимыми профессиональным моделям характеристиками для домашнего мастера

Специально разработанный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла

Система плавного пуска позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки

Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла

Поворотные голова и основная рукоятка для более комфортной работы даже в сложных условиях

Удобная блокировка шпинделя для простой смены диска

Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в двух положениях

Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении

Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток

Быстрый доступ к щеткам для замены

Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе

Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3 - применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ. Поворотная основная рукоятка обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.