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Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
    Арт. Ю00000012153
    4.0
    1
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
    Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт
      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт

      Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3, 1800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000012153
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Углошлифовальная машина Зубр УШМ-180-1800 ПМ3 - применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ. Поворотная основная рукоятка обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Новое поколение углошлифовальных машин - еще эффективнее, еще надежнее
        • Облегченная модель в линейке ЗУБР с сопоставимыми профессиональным моделям характеристиками для домашнего мастера
        • Специально разработанный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла
        • Система плавного пуска позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки
        • Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла
        • Поворотные голова и основная рукоятка для более комфортной работы даже в сложных условиях
        • Удобная блокировка шпинделя для простой смены диска
        • Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в двух положениях
        • Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении
        • Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток
        • Быстрый доступ к щеткам для замены
        • Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе