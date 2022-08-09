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Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
5.0
1
28 990 ₽
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
  • Персональная скидка
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428
Арт. О00000032641
5.0
1
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
  • Персональная скидка
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)
Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)

Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428

Дарим скидки за
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28 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032641
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. число оборотов, об/мин
8500
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428 предназначена для шлифования и разрезания металла, камня, бетона и керамики, а также для обработки шлифовальной бумагой и проволочной щеткой.

    Преимущества

    • Производительность сопоставима с сетевыми аналогами 1200 Вт
    • Компактная коробка шестеренок и уменьшенный угол крепления аккумулятора улучшают баланс и эргономику
    • Антивибрационная боковая рукоятка уменьшает вибрации. Конструкция оснащена тонкой рукояткой
    • Встроенная система FIXTEC™ позволяет осуществлять бесключевую смену диска
    • Съемный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
    • Для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха предусмотрен бесключевой защитный кожух 125 мм
    • Функция блокировки линии предотвращает случайный пуск
    • Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
    • Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18