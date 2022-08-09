Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)

Преимущества

Производительность сопоставима с сетевыми аналогами 1200 Вт

Компактная коробка шестеренок и уменьшенный угол крепления аккумулятора улучшают баланс и эргономику

Антивибрационная боковая рукоятка уменьшает вибрации. Конструкция оснащена тонкой рукояткой

Встроенная система FIXTEC™ позволяет осуществлять бесключевую смену диска

Съемный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя

Для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха предусмотрен бесключевой защитный кожух 125 мм

Функция блокировки линии предотвращает случайный пуск

Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки

Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18

Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428 предназначена для шлифования и разрезания металла, камня, бетона и керамики, а также для обработки шлифовальной бумагой и проволочной щеткой.