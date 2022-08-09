Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X (бесщеточная, диаметр круга 125 мм)

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Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428
Арт. О00000032641
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Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428
Арт. О00000032641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428 предназначена для шлифования и разрезания металла, камня, бетона и керамики, а также для обработки шлифовальной бумагой и проволочной щеткой.
Преимущества
- Производительность сопоставима с сетевыми аналогами 1200 Вт
- Компактная коробка шестеренок и уменьшенный угол крепления аккумулятора улучшают баланс и эргономику
- Антивибрационная боковая рукоятка уменьшает вибрации. Конструкция оснащена тонкой рукояткой
- Встроенная система FIXTEC™ позволяет осуществлять бесключевую смену диска
- Съемный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха предусмотрен бесключевой защитный кожух 125 мм
- Функция блокировки линии предотвращает случайный пуск
- Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18