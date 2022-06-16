Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900

Преимущества

Мощный электродвигатель обеспечивает стабильную работу инструмента под нагрузкой

Оптимальная скорость ленты в 360 м/мин обеспечивает хорошую производительность, позволяя обрабатывать большие участки поверхности за короткий срок

Выключатель с кнопкой фиксации в нажатом положении даёт возможность работать без постоянного нажатия на выключатель, что обеспечивает более лёгкую работу и меньшую усталость

Наличие патрубка для сбора пыли обеспечивает комфортные условия работы с минимальным содержанием пыли в зоне работы

Регулятор центровки ленты обеспечивает точное положение шлифовальной ленты на основании без перекосов, что даёт максимальную производительность и качество работы

Ленточная шлифмашина ЛШМ-75/900 Ресанта относится к классу инструмента с электрическим двигателем. Она состоит из корпуса, в основании которого находятся два ролика. На них надевается замкнутая лента с абразивной поверхностью. Один из роликов ведущий, второй служит для регулировки поперечного положения ленты. За счёт вращения ленты на большой скорости и движения инструмента по заготовке происходит снятие верхнего слоя материала.