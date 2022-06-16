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Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
5.0
2
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
    Арт. О00000013713
    5.0
    2
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900

      Ленточная шлифовальная машина Ресанта ЛШМ-75/900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000013713
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифмашина ЛШМ-75/900 Ресанта относится к классу инструмента с электрическим двигателем. Она состоит из корпуса, в основании которого находятся два ролика. На них надевается замкнутая лента с абразивной поверхностью. Один из роликов ведущий, второй служит для регулировки поперечного положения ленты. За счёт вращения ленты на большой скорости и движения инструмента по заготовке происходит снятие верхнего слоя материала.

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель обеспечивает стабильную работу инструмента под нагрузкой
        • Оптимальная скорость ленты в 360 м/мин обеспечивает хорошую производительность, позволяя обрабатывать большие участки поверхности за короткий срок
        • Выключатель с кнопкой фиксации в нажатом положении даёт возможность работать без постоянного нажатия на выключатель, что обеспечивает более лёгкую работу и меньшую усталость
        • Наличие патрубка для сбора пыли обеспечивает комфортные условия работы с минимальным содержанием пыли в зоне работы
        • Регулятор центровки ленты обеспечивает точное положение шлифовальной ленты на основании без перекосов, что даёт максимальную производительность и качество работы