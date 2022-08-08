Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
Арт. О00000033683
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Диаметр патрубка пылесоса, мм
|35
- Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э 50286 представляет собой современный мощный инструмент, который служит для затирки, полировки, а также зачистки деревянных, пластиковых или металлических поверхностей. Модель позволяет выполнять большой объем работ, что дает возможность широко использовать аппарат как в домашней мастерской, так и для профессионального использования. Эргономичные обрезиненные рукоятки обеспечивают удобный захват без эффекта проскальзывания рук. Устройство оснащается специальном механизмом, который предназначается для легкой и быстрой смены шлифовальной ленты
Преимущества
- Мощный мотор
- Ременный редуктор обеспечивает долгую безупречную работу механизмов привода и высокий ресурс всего инструмента
- Электронная регулировка скорости движения ленты
- Современная профессиональная компоновка машины позволяет производить шлифовку поверхностей вплотную к возможным препятствиям (стена, плинтус и т.п.)
- Современный дизайн
- Далеко разнесенные рукоятки позволяют обеспечить оптимальную геометрию прилегания шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности и правильно распределить нагрузку на инструмент
- Удобный выключатель с возможностью фиксации
- Механизм регулировки положения ленты для точной её установки на шлифовальных барабанах
- Стальное основание обеспечивает длительный срок службы инструмента и оптимальное скольжение внутренней поверхности шлифовальной ленты
- Две струбцины для крепления инструмента в перевернутом состоянии и использования его в качестве небольшого ленточно-шлифовального станка в комплекте
- Коробчатый разборный фильтр-пылесборник в комплекте
- Адаптер Ф35 мм для подключения профессионального пылесоса в комплекте
- Адаптер-кольцо для присоединения самодельного тряпочного мешка-пылесборника в комплекте