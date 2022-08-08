Преимущества

Мощный мотор

Ременный редуктор обеспечивает долгую безупречную работу механизмов привода и высокий ресурс всего инструмента

Электронная регулировка скорости движения ленты

Современная профессиональная компоновка машины позволяет производить шлифовку поверхностей вплотную к возможным препятствиям (стена, плинтус и т.п.)

Современный дизайн

Далеко разнесенные рукоятки позволяют обеспечить оптимальную геометрию прилегания шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности и правильно распределить нагрузку на инструмент

Удобный выключатель с возможностью фиксации

Механизм регулировки положения ленты для точной её установки на шлифовальных барабанах

Стальное основание обеспечивает длительный срок службы инструмента и оптимальное скольжение внутренней поверхности шлифовальной ленты

Две струбцины для крепления инструмента в перевернутом состоянии и использования его в качестве небольшого ленточно-шлифовального станка в комплекте

Коробчатый разборный фильтр-пылесборник в комплекте

Адаптер Ф35 мм для подключения профессионального пылесоса в комплекте

Адаптер-кольцо для присоединения самодельного тряпочного мешка-пылесборника в комплекте

Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э 50286 представляет собой современный мощный инструмент, который служит для затирки, полировки, а также зачистки деревянных, пластиковых или металлических поверхностей. Модель позволяет выполнять большой объем работ, что дает возможность широко использовать аппарат как в домашней мастерской, так и для профессионального использования. Эргономичные обрезиненные рукоятки обеспечивают удобный захват без эффекта проскальзывания рук. Устройство оснащается специальном механизмом, который предназначается для легкой и быстрой смены шлифовальной ленты