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Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
    Арт. О00000033683
    5.0
    1
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э

      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033683
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-600/457Э 50286 представляет собой современный мощный инструмент, который служит для затирки, полировки, а также зачистки деревянных, пластиковых или металлических поверхностей. Модель позволяет выполнять большой объем работ, что дает возможность широко использовать аппарат как в домашней мастерской, так и для профессионального использования. Эргономичные обрезиненные рукоятки обеспечивают удобный захват без эффекта проскальзывания рук. Устройство оснащается специальном механизмом, который предназначается для легкой и быстрой смены шлифовальной ленты

        Преимущества

        • Мощный мотор
        • Ременный редуктор обеспечивает долгую безупречную работу механизмов привода и высокий ресурс всего инструмента
        • Электронная регулировка скорости движения ленты
        • Современная профессиональная компоновка машины позволяет производить шлифовку поверхностей вплотную к возможным препятствиям (стена, плинтус и т.п.)
        • Современный дизайн
        • Далеко разнесенные рукоятки позволяют обеспечить оптимальную геометрию прилегания шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности и правильно распределить нагрузку на инструмент
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации
        • Механизм регулировки положения ленты для точной её установки на шлифовальных барабанах
        • Стальное основание обеспечивает длительный срок службы инструмента и оптимальное скольжение внутренней поверхности шлифовальной ленты
        • Две струбцины для крепления инструмента в перевернутом состоянии и использования его в качестве небольшого ленточно-шлифовального станка в комплекте
        • Коробчатый разборный фильтр-пылесборник в комплекте
        • Адаптер Ф35 мм для подключения профессионального пылесоса в комплекте
        • Адаптер-кольцо для присоединения самодельного тряпочного мешка-пылесборника в комплекте