Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
Арт. О00000033684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Диаметр патрубка пылесоса, мм
|35
- Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э 50287 представляет собой современный мощный агрегат, который служит для затирки, полировки, а также зачистки деревянных, пластиковых или металлических поверхностей. Модель предназначается для интенсивной эксплуатации, что дает возможность использовать оборудование как в домашней мастерской, так и для профессионального применения. Удобный и надежный захват инструмента обеспечивается благодаря эргономичным обрезиненным рукоятям. Для легкой и быстрой смены шлифовальной ленты в конструкции устройства предусматривается наличие специального механизма
Преимущества
- Мощный мотор рассчитан на продолжительную работу под большими нагрузками
- Ременной редуктор обеспечивает долгую безупречную работу механизмов привода и высокий ресурс всего инструмента
- Высокая производительность обеспечивается оптимальным сочетанием мощности инструмента, скорости движения и размера шлифовальной ленты
- Современная профессиональная компоновка машины позволяет производить шлифовку поверхностей вплотную к возможным препятствиям (стена, плинтус и т.п.)
- Современный дизайн
- Далеко разнесенные рукоятки позволяют обеспечить оптимальную геометрию прилегания шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности и правильно распределить нагрузку на инструмент
- Удобный выключатель с возможностью фиксации
- Механизм регулировки положения ленты для точной её установки на шлифовальных барабанах
- Стальное основание обеспечивает длительный срок службы инструмента и оптимальное скольжение внутренней поверхности шлифовальной ленты
- Две струбцины для крепления инструмента в перевернутом состоянии и использования его в качестве небольшого ленточно-шлифовального станка в комплекте
- Коробчатый разборный фильтр пылесборник в комплекте
- Адаптер Ф35 мм для подключения профессионального пылесоса в комплекте
- Адаптер-кольцо для присоединения самодельного тряпочного мешка пылесборника в комплекте