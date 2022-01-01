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Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
5 350 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
    Арт. О00000033684
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э

      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э

      5 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033684

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		35
      Все характеристики
      5 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э 50287 представляет собой современный мощный агрегат, который служит для затирки, полировки, а также зачистки деревянных, пластиковых или металлических поверхностей. Модель предназначается для интенсивной эксплуатации, что дает возможность использовать оборудование как в домашней мастерской, так и для профессионального применения. Удобный и надежный захват инструмента обеспечивается благодаря эргономичным обрезиненным рукоятям. Для легкой и быстрой смены шлифовальной ленты в конструкции устройства предусматривается наличие специального механизма

        Преимущества

        • Мощный мотор рассчитан на продолжительную работу под большими нагрузками
        • Ременной редуктор обеспечивает долгую безупречную работу механизмов привода и высокий ресурс всего инструмента
        • Высокая производительность обеспечивается оптимальным сочетанием мощности инструмента, скорости движения и размера шлифовальной ленты
        • Современная профессиональная компоновка машины позволяет производить шлифовку поверхностей вплотную к возможным препятствиям (стена, плинтус и т.п.)
        • Современный дизайн
        • Далеко разнесенные рукоятки позволяют обеспечить оптимальную геометрию прилегания шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности и правильно распределить нагрузку на инструмент
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации
        • Механизм регулировки положения ленты для точной её установки на шлифовальных барабанах
        • Стальное основание обеспечивает длительный срок службы инструмента и оптимальное скольжение внутренней поверхности шлифовальной ленты
        • Две струбцины для крепления инструмента в перевернутом состоянии и использования его в качестве небольшого ленточно-шлифовального станка в комплекте
        • Коробчатый разборный фильтр пылесборник в комплекте
        • Адаптер Ф35 мм для подключения профессионального пылесоса в комплекте
        • Адаптер-кольцо для присоединения самодельного тряпочного мешка пылесборника в комплекте