Преимущества

Мощный мотор рассчитан на продолжительную работу под большими нагрузками

Ременной редуктор обеспечивает долгую безупречную работу механизмов привода и высокий ресурс всего инструмента

Высокая производительность обеспечивается оптимальным сочетанием мощности инструмента, скорости движения и размера шлифовальной ленты

Современная профессиональная компоновка машины позволяет производить шлифовку поверхностей вплотную к возможным препятствиям (стена, плинтус и т.п.)

Современный дизайн

Далеко разнесенные рукоятки позволяют обеспечить оптимальную геометрию прилегания шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности и правильно распределить нагрузку на инструмент

Удобный выключатель с возможностью фиксации

Механизм регулировки положения ленты для точной её установки на шлифовальных барабанах

Стальное основание обеспечивает длительный срок службы инструмента и оптимальное скольжение внутренней поверхности шлифовальной ленты

Две струбцины для крепления инструмента в перевернутом состоянии и использования его в качестве небольшого ленточно-шлифовального станка в комплекте

Коробчатый разборный фильтр пылесборник в комплекте

Адаптер Ф35 мм для подключения профессионального пылесоса в комплекте

Адаптер-кольцо для присоединения самодельного тряпочного мешка пылесборника в комплекте

Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-900/533Э 50287 представляет собой современный мощный агрегат, который служит для затирки, полировки, а также зачистки деревянных, пластиковых или металлических поверхностей. Модель предназначается для интенсивной эксплуатации, что дает возможность использовать оборудование как в домашней мастерской, так и для профессионального применения. Удобный и надежный захват инструмента обеспечивается благодаря эргономичным обрезиненным рукоятям. Для легкой и быстрой смены шлифовальной ленты в конструкции устройства предусматривается наличие специального механизма