Бесконечная шлифовальная лента на тканевой основе Лакра 2205013 (75x533 мм, Р80, 3 шт.)

Преимущества

Применяется для зачистки и шлифования поверхностей из дерева, металла, пластика и прочих материалов

Изготовлена на матерчатой основе и предназначена для использования на ленточных шлифовальных машинах

Размеры 75x533 мм, зернистость - Р80

Количество в упаковке составляет 3 шт.

Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.