Шлифовальная лента Практика Мастер 031-419,75х533 мм, P40, 3 шт

Преимущества

Высокая эффективность шлифования

Большая долговечность

Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл

Лента шлифовальная ПРАКТИКА 75х533 мм, P 40, бесконечная. ГОСТ 22776-77. Серия "Мастер" изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203).