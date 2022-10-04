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Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
5.0
1
200 ₽
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
    Арт. О00000024342
    5.0
    1
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
      Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
      Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
      Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт

      Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024342
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Вес, кг
      		0.17
      Длина, мм
      		533
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лента шлифовальная ПРАКТИКА 75х533 мм, P80, бесконечная. ГОСТ 22776-77. Серия "Мастер" изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203).

        Преимущества

        • Высокая эффективность шлифования
        • Большая долговечность
        • Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл