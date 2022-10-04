Шлифовальная лента Практика Мастер 031-440, 75х533 мм, P80, 3 шт
Арт. О00000024342
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
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Вес, кг
|0.17
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Длина, мм
|533
- Лента шлифовальная ПРАКТИКА 75х533 мм, P80, бесконечная. ГОСТ 22776-77. Серия "Мастер" изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203).
Преимущества
- Высокая эффективность шлифования
- Большая долговечность
- Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл