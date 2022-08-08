Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
Арт. X169752624
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
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- Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/900 относится к классу инструмента с электрическим двигателем. Она состоит из корпуса, в основании которого находятся два ролика. На них надевается замкнутая лента с абразивной поверхностью. Один из роликов ведущий, второй служит для регулировки поперечного положения ленты. За счёт вращения ленты на большой скорости и движения инструмента по заготовке происходит снятие верхнего слоя материала.
Преимущества
- Мощный электродвигатель обеспечивает стабильную работу инструмента под нагрузкой
- Оптимальная скорость ленты в 360 м/мин обеспечивает хорошую производительность позволяя обрабатывать большие участки поверхности за короткий срок
- Выключатель с кнопкой фиксации в нажатом положении даёт возможность работать без постоянного нажатия на выключатель, что обеспечивает более лёгкую работу и меньшую усталость
- Наличие патрубка для сбора пыли обеспечивает комфортные условия работы с минимальным содержанием пыли в зоне работы
- Регулятор центровки ленты обеспечивает точное положение шлифовальной ленты на основании без перекосов, что даёт максимальную производительность и качество работы