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Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
5.0
1
3 771 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Арт. X169752624
    5.0
    1
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
    Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900
      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900

      Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900

      3 771 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169752624
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      3 771 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Ленточная шлифовальная машина ВИХРЬ ЛШМ-75/900 относится к классу инструмента с электрическим двигателем. Она состоит из корпуса, в основании которого находятся два ролика. На них надевается замкнутая лента с абразивной поверхностью. Один из роликов ведущий, второй служит для регулировки поперечного положения ленты. За счёт вращения ленты на большой скорости и движения инструмента по заготовке происходит снятие верхнего слоя материала.

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель обеспечивает стабильную работу инструмента под нагрузкой
        • Оптимальная скорость ленты в 360 м/мин обеспечивает хорошую производительность позволяя обрабатывать большие участки поверхности за короткий срок
        • Выключатель с кнопкой фиксации в нажатом положении даёт возможность работать без постоянного нажатия на выключатель, что обеспечивает более лёгкую работу и меньшую усталость
        • Наличие патрубка для сбора пыли обеспечивает комфортные условия работы с минимальным содержанием пыли в зоне работы
        • Регулятор центровки ленты обеспечивает точное положение шлифовальной ленты на основании без перекосов, что даёт максимальную производительность и качество работы