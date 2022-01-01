Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457
Арт. Х1272340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457 50282 предназначена для шлифовки, зачистки и полировки различных поверхностей. Шлифовальная лента легко устанавливается благодаря простой и быстрой системе замены оснастки. Для поддержания чистоты на рабочем месте в инструменте предусмотрена система пылеудаления с пылесборником, также есть возможность подключения пылесоса. Небольшой вес шлифмашины позволяет работать даже в сложных условиях.
Преимущества
- Легкая замена ленты. Благодаря удобной системе крепления заменить ленту не составит труда. Дополнительный инструмент не требуется
- Удобное управление. Надежная рукоятка замкнутой формы дает полностью контролировать инструмент во время рабочего процесса
- Маневрирование. Дополнительная рукоятка позволяет точно направлять ленточную шлифмашину Энкор ЛМЭ-720/457 50282 и с успехом обрабатывать поверхности в труднодоступных местах
- Небольшой вес, компактный размер выручают при работе в сложных условиях
- Высокая производительность благодаря мощному двигателю
- Тонкая настройка точного хода ленты
- Система пылеудаления с пылесборником, возможность адаптации с пылесосом
- Металлический опорный щит подшипников и механизм привода
- Металлическая опорная плита придает конструкции дополнительную жесткость и лучший баланс
- Есть возможность фиксации шлифмашины во включенном положении
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра не стесняет движений