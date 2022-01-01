Преимущества

Легкая замена ленты. Благодаря удобной системе крепления заменить ленту не составит труда. Дополнительный инструмент не требуется

Удобное управление. Надежная рукоятка замкнутой формы дает полностью контролировать инструмент во время рабочего процесса

Маневрирование. Дополнительная рукоятка позволяет точно направлять ленточную шлифмашину Энкор ЛМЭ-720/457 50282 и с успехом обрабатывать поверхности в труднодоступных местах

Небольшой вес, компактный размер выручают при работе в сложных условиях

Высокая производительность благодаря мощному двигателю

Тонкая настройка точного хода ленты

Система пылеудаления с пылесборником, возможность адаптации с пылесосом

Металлический опорный щит подшипников и механизм привода

Металлическая опорная плита придает конструкции дополнительную жесткость и лучший баланс

Есть возможность фиксации шлифмашины во включенном положении

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра не стесняет движений

Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457 50282 предназначена для шлифовки, зачистки и полировки различных поверхностей. Шлифовальная лента легко устанавливается благодаря простой и быстрой системе замены оснастки. Для поддержания чистоты на рабочем месте в инструменте предусмотрена система пылеудаления с пылесборником, также есть возможность подключения пылесоса. Небольшой вес шлифмашины позволяет работать даже в сложных условиях.