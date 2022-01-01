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Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457
    Арт. Х1272340
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457

      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1272340

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-720/457 50282 предназначена для шлифовки, зачистки и полировки различных поверхностей. Шлифовальная лента легко устанавливается благодаря простой и быстрой системе замены оснастки. Для поддержания чистоты на рабочем месте в инструменте предусмотрена система пылеудаления с пылесборником, также есть возможность подключения пылесоса. Небольшой вес шлифмашины позволяет работать даже в сложных условиях.

        Преимущества

        • Легкая замена ленты. Благодаря удобной системе крепления заменить ленту не составит труда. Дополнительный инструмент не требуется
        • Удобное управление. Надежная рукоятка замкнутой формы дает полностью контролировать инструмент во время рабочего процесса
        • Маневрирование. Дополнительная рукоятка позволяет точно направлять ленточную шлифмашину Энкор ЛМЭ-720/457 50282 и с успехом обрабатывать поверхности в труднодоступных местах
        • Небольшой вес, компактный размер выручают при работе в сложных условиях
        • Высокая производительность благодаря мощному двигателю
        • Тонкая настройка точного хода ленты
        • Система пылеудаления с пылесборником, возможность адаптации с пылесосом
        • Металлический опорный щит подшипников и механизм привода
        • Металлическая опорная плита придает конструкции дополнительную жесткость и лучший баланс
        • Есть возможность фиксации шлифмашины во включенном положении
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра не стесняет движений