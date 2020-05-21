Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э

Преимущества

Обеспечивает самый высокопроизводительный съем среди всех видов шлифмашин;

Регулировка скорости движения ленты для настройки на любой тип материала;

Может быть установлена стационарно в перевернутом виде;

Пригодна для заточки инструмента;

Безинструментная замена ленты;

Регулировка направляющего ролика для правильного хода ленты;

Мешок для сбора опилок

Лентошлифовальная машина ЛШМ-100/1200Э - максимально быстрая и эффективная черновая шлифовка поверхности любого материала. Позволяет зачищать металлические изделия, выравнивать и обрабатывать (например, скруглять форму, циклевать паркет) деревянные изделия, снимать краску со стен, выравнивать стыки, а также затачивать инструмент.