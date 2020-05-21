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Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
4.2
20
11 199 ₽
11 230 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Арт. Х1149
    4.2
    20
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э

      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э

      • -31 ₽
      11 199 ₽
      11 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1149
      4.2
      20

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      • -31 ₽
      11 199 ₽
      11 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лентошлифовальная машина ЛШМ-100/1200Э - максимально быстрая и эффективная черновая шлифовка поверхности любого материала. Позволяет зачищать металлические изделия, выравнивать и обрабатывать (например, скруглять форму, циклевать паркет) деревянные изделия, снимать краску со стен, выравнивать стыки, а также затачивать инструмент.

        Преимущества

        • Обеспечивает самый высокопроизводительный съем среди всех видов шлифмашин;
        • Регулировка скорости движения ленты для настройки на любой тип материала;
        • Может быть установлена стационарно в перевернутом виде;
        • Пригодна для заточки инструмента;
        • Безинструментная замена ленты;
        • Регулировка направляющего ролика для правильного хода ленты;
        • Мешок для сбора опилок