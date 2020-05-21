Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-100/1200Э
Арт. Х1149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Лентошлифовальная машина ЛШМ-100/1200Э - максимально быстрая и эффективная черновая шлифовка поверхности любого материала. Позволяет зачищать металлические изделия, выравнивать и обрабатывать (например, скруглять форму, циклевать паркет) деревянные изделия, снимать краску со стен, выравнивать стыки, а также затачивать инструмент.
Преимущества
- Обеспечивает самый высокопроизводительный съем среди всех видов шлифмашин;
- Регулировка скорости движения ленты для настройки на любой тип материала;
- Может быть установлена стационарно в перевернутом виде;
- Пригодна для заточки инструмента;
- Безинструментная замена ленты;
- Регулировка направляющего ролика для правильного хода ленты;
- Мешок для сбора опилок