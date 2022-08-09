Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C

Преимущества

Компактный и удобный инструмент для финишной обработки

Подключение к пылесосу

Пылесборник в комплекте

Удобная рукоять

Эффективная система пылеудаления

Рифленая поверхность для плавного ведения

Эксцентриковая шлифовальная машина PDS125-C используется для обработки поверхностей различных материалов. Мощный двигатель с регулировкой оборотов позволяет настроить нужную скорость вращения диска для разного типа работ. Система пылеудаления позволяет работать в закрытых помещениях и уменьшает количество образуемой пыли.