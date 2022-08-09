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Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
5.0
1
3 550 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Арт. О00000026740
5.0
1
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
  • Персональная скидка
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C

Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C

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3 550 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026740
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Комплектация
коробка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Эксцентриковая шлифовальная машина PDS125-C используется для обработки поверхностей различных материалов. Мощный двигатель с регулировкой оборотов позволяет настроить нужную скорость вращения диска для разного типа работ. Система пылеудаления позволяет работать в закрытых помещениях и уменьшает количество образуемой пыли.

    Преимущества

    • Компактный и удобный инструмент для финишной обработки
    • Подключение к пылесосу
    • Пылесборник в комплекте
    • Удобная рукоять
    • Эффективная система пылеудаления
    • Рифленая поверхность для плавного ведения