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Эксцентриковая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PDS125-C
Арт. О00000026740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
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- Эксцентриковая шлифовальная машина PDS125-C используется для обработки поверхностей различных материалов. Мощный двигатель с регулировкой оборотов позволяет настроить нужную скорость вращения диска для разного типа работ. Система пылеудаления позволяет работать в закрытых помещениях и уменьшает количество образуемой пыли.
Преимущества
- Компактный и удобный инструмент для финишной обработки
- Подключение к пылесосу
- Пылесборник в комплекте
- Удобная рукоять
- Эффективная система пылеудаления
- Рифленая поверхность для плавного ведения