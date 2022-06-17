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Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
5.0
2
3 990 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Арт. О00000013021
    5.0
    2
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э

      Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013021
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		1.2
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э 72/6/5 предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибрации во время работы и позволяет легко управлять инструментом одной рукой.

        Преимущества

        • Небольшие размеры позволяют держать инструмент одной рукой
        • Малый вес Вихрь ЭШМ-125Э 72/6/5 - для долгой работы
        • Рукоятка с резиновыми накладками - для удобного хвата
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
        • Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев