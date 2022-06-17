Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э
Арт. О00000013021
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|1.2
- Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э 72/6/5 предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибрации во время работы и позволяет легко управлять инструментом одной рукой.
Преимущества
- Небольшие размеры позволяют держать инструмент одной рукой
- Малый вес Вихрь ЭШМ-125Э 72/6/5 - для долгой работы
- Рукоятка с резиновыми накладками - для удобного хвата
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
- Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев