Преимущества

Небольшие размеры позволяют держать инструмент одной рукой

Малый вес Вихрь ЭШМ-125Э 72/6/5 - для долгой работы

Рукоятка с резиновыми накладками - для удобного хвата

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев

Эксцентриковая шлифовальная машина Вихрь ЭШМ-125Э 72/6/5 предназначена для шлифования и выравнивания различных поверхностей. Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибрации во время работы и позволяет легко управлять инструментом одной рукой.