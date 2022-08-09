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Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Арт. О00000033111
    5.0
    1
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
    Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125

      Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		230
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Машина шлифовальная эксцентриковая Denzel OS-125  используется для получистового и финишного шлифования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и каменных поверхностей. ЭШМ самая производительная модель среди вибрационных шлифовальных машин за счет комбинирования рабочего движения.

        Преимущества

        • Универсальное крепление VELCRO (липучка) позволяет быстро менять абразивный материал
        • Чистоту на рабочем месте и эффективность обработки обеспечивает встроенный импеллер, который собирает пыль и направляет ее в контейнер
        • Жесткий пылесборник может использоваться на всех моделях шлифовальных машин Denzel
        • Частота вращения изменяется с помощью специального регулятора, который сохраняет настройки даже после выключения ЭШМ
        • Рукоятка с обрезиненными накладками обеспечивает надежный хват и не проскальзывает в руке
        • Дополнительная рукоятка позволяет удерживать машину второй рукой для более комфортной работы
        • Вес машины 1,8 кг позволяет снизить вибрации и нагрузку на оператора, т.к. для удержания машины не нужно прилагать больших усилий
        • Кабель питания 3 м позволяет увеличить рабочую зону
        • В комплекте поставки идет бумага шлифовальная разной зернистости и комплект запасных щеток