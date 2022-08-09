Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125

Преимущества

Универсальное крепление VELCRO (липучка) позволяет быстро менять абразивный материал

Чистоту на рабочем месте и эффективность обработки обеспечивает встроенный импеллер, который собирает пыль и направляет ее в контейнер

Жесткий пылесборник может использоваться на всех моделях шлифовальных машин Denzel

Частота вращения изменяется с помощью специального регулятора, который сохраняет настройки даже после выключения ЭШМ

Рукоятка с обрезиненными накладками обеспечивает надежный хват и не проскальзывает в руке

Дополнительная рукоятка позволяет удерживать машину второй рукой для более комфортной работы

Вес машины 1,8 кг позволяет снизить вибрации и нагрузку на оператора, т.к. для удержания машины не нужно прилагать больших усилий

Кабель питания 3 м позволяет увеличить рабочую зону

В комплекте поставки идет бумага шлифовальная разной зернистости и комплект запасных щеток

Машина шлифовальная эксцентриковая Denzel OS-125 используется для получистового и финишного шлифования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и каменных поверхностей. ЭШМ самая производительная модель среди вибрационных шлифовальных машин за счет комбинирования рабочего движения.