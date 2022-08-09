Шлифовальная эксцентриковая машина Denzel OS-125
Арт. О00000033111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|230
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Комплектация
|коробка
- Машина шлифовальная эксцентриковая Denzel OS-125 используется для получистового и финишного шлифования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и каменных поверхностей. ЭШМ самая производительная модель среди вибрационных шлифовальных машин за счет комбинирования рабочего движения.
Преимущества
- Универсальное крепление VELCRO (липучка) позволяет быстро менять абразивный материал
- Чистоту на рабочем месте и эффективность обработки обеспечивает встроенный импеллер, который собирает пыль и направляет ее в контейнер
- Жесткий пылесборник может использоваться на всех моделях шлифовальных машин Denzel
- Частота вращения изменяется с помощью специального регулятора, который сохраняет настройки даже после выключения ЭШМ
- Рукоятка с обрезиненными накладками обеспечивает надежный хват и не проскальзывает в руке
- Дополнительная рукоятка позволяет удерживать машину второй рукой для более комфортной работы
- Вес машины 1,8 кг позволяет снизить вибрации и нагрузку на оператора, т.к. для удержания машины не нужно прилагать больших усилий
- Кабель питания 3 м позволяет увеличить рабочую зону
- В комплекте поставки идет бумага шлифовальная разной зернистости и комплект запасных щеток