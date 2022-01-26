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Сегменты 6С 14А 40Б (85x78x50 мм)
5.0
1
190 ₽
Абразивные сегменты
    Сегменты 6С 14А 40Б (85x78x50 мм)
    Арт. Х11316
    5.0
    1
    Сегменты 6С 14А 40Б (85x78x50 мм)

      Сегменты 6С 14А 40Б (85x78x50 мм)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11316
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение по материалу
      		бетон, гранит, мрамор
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сегмент для мозаично-шлифовальных машин Мисом Луга 6С 85х78х50 54С 40 P B (40 СТ1 ББ) используется в мозаично-шлифовальных машинах, с помощью данных сегментов можно шлифовать бетонные и мраморные полы.

        Преимущества

        • Изготовлены на бакелитовой основе, поэтому обладают высокими прочностными характеристиками и применяются для высокопроизводительной шлифовки
        • Надежность