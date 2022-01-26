Сегменты 6С 14А 40Б (85x78x50 мм)

Преимущества

Изготовлены на бакелитовой основе, поэтому обладают высокими прочностными характеристиками и применяются для высокопроизводительной шлифовки

Надежность

Сегмент для мозаично-шлифовальных машин Мисом Луга 6С 85х78х50 54С 40 P B (40 СТ1 ББ) используется в мозаично-шлифовальных машинах, с помощью данных сегментов можно шлифовать бетонные и мраморные полы.