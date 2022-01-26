Сегменты 6С 14А 40Б (85x78x50 мм)
Арт. Х11316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение по материалу
|бетон, гранит, мрамор
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Вес, кг
|1
- Сегмент для мозаично-шлифовальных машин Мисом Луга 6С 85х78х50 54С 40 P B (40 СТ1 ББ) используется в мозаично-шлифовальных машинах, с помощью данных сегментов можно шлифовать бетонные и мраморные полы.
Преимущества
- Изготовлены на бакелитовой основе, поэтому обладают высокими прочностными характеристиками и применяются для высокопроизводительной шлифовки
- Надежность