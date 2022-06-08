Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395

Шлифовальная машина CROWN CT13395 это удобный во всех смыслах электроинструмент, используемый для зачистки, шлифовки и полирования поверхностей из разных материалов. От большинства шлифмашин эту модель отличает эргономичный корпус, благодаря которому она всегда будет под рукой. Предназначенная для бытовой эксплуатации, машина оснащена всеми необходимыми деталями для обеспечения легкой, быстрой и приятной работы. Она оборудована функцией закрепления выключателя в рабочем положении для исключения необходимости удерживать пусковую клавишу на протяжении всего процесса шлифовки, имеет систему вентиляции для предохранения двигателя от излишнего нагревания. Купить crown ct13395 стоит и за ее маневренность, обусловленную дополнительной рукояткой для лучшего охвата инструмента.

Преимущества эксцентриковой плоскошлифовальной машины CROWN CT13395

Фиксатор выключателя

Регулятор частоты вибрации

Шлифовальная плита с липкой поверхностью для простой замены шлифлистов

Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом

Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева

Легкий корпус упрощает работу с инструментом и его транспортировку

Комплектация