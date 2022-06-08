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Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
5.0
2
5 190 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Арт. О00000003960
5.0
2
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
  • Персональная скидка
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395

Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395

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5 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003960
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Диаметр патрубка пылесоса, мм
30
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Шлифовальная машина CROWN CT13395 это удобный во всех смыслах электроинструмент, используемый для зачистки, шлифовки и полирования поверхностей из разных материалов. От большинства шлифмашин эту модель отличает эргономичный корпус, благодаря которому она всегда будет под рукой. Предназначенная для бытовой эксплуатации, машина оснащена всеми необходимыми деталями для обеспечения легкой, быстрой и приятной работы. Она оборудована функцией закрепления выключателя в рабочем положении для исключения необходимости удерживать пусковую клавишу на протяжении всего процесса шлифовки, имеет систему вентиляции для предохранения двигателя от излишнего нагревания. Купить crown ct13395 стоит и за ее маневренность, обусловленную дополнительной рукояткой для лучшего охвата инструмента.

    Преимущества эксцентриковой плоскошлифовальной машины CROWN CT13395

    • Фиксатор выключателя
    • Регулятор частоты вибрации
    • Шлифовальная плита с липкой поверхностью для простой замены шлифлистов
    • Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом
    • Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева
    • Легкий корпус упрощает работу с инструментом и его транспортировку

    Комплектация

    • Шлифмашина
    • Шлифовальный лист - 2 шт.
    • Дополнительная рукоятка
    • Пылесборник
    • Инструкция
    • Упаковка