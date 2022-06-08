- Персональная скидка
Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
Арт. О00000003960
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Напряжение сети, В
|220
|
Диаметр патрубка пылесоса, мм
|30
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Шлифовальная машина CROWN CT13395 это удобный во всех смыслах электроинструмент, используемый для зачистки, шлифовки и полирования поверхностей из разных материалов. От большинства шлифмашин эту модель отличает эргономичный корпус, благодаря которому она всегда будет под рукой. Предназначенная для бытовой эксплуатации, машина оснащена всеми необходимыми деталями для обеспечения легкой, быстрой и приятной работы. Она оборудована функцией закрепления выключателя в рабочем положении для исключения необходимости удерживать пусковую клавишу на протяжении всего процесса шлифовки, имеет систему вентиляции для предохранения двигателя от излишнего нагревания. Купить crown ct13395 стоит и за ее маневренность, обусловленную дополнительной рукояткой для лучшего охвата инструмента.
Преимущества эксцентриковой плоскошлифовальной машины CROWN CT13395
- Фиксатор выключателя
- Регулятор частоты вибрации
- Шлифовальная плита с липкой поверхностью для простой замены шлифлистов
- Дополнительная рукоятка для лучшего контроля над инструментом
- Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева
- Легкий корпус упрощает работу с инструментом и его транспортировку
Комплектация
- Шлифмашина
- Шлифовальный лист - 2 шт.
- Дополнительная рукоятка
- Пылесборник
- Инструкция
- Упаковка