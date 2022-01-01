Пневматическая торцевая отрезная машина Jonnesway, 20000 об./мин., 170 л/м, JAT-6421
Арт. jonnesway_5004
Пневматическая торцевая отрезная машина Jonnesway, 20000 об./мин., 170 л/м, JAT-6421
Арт. jonnesway_5004
Характеристики
|
Производитель
|
Гибкий вал в комплекте
|Нет
|
Расход воздуха, л/мин
|226
|
Тип соединения
|резьбовое
|
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
Пневматическая высокоскоростная торцевая отрезная машина компактного класса, с максимальным диаметром диска 75 мм. Применяется в металлообработке для точной резки металла в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха, защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.