Пневматическая торцевая отрезная машина Jonnesway, 20000 об./мин., 170 л/м, JAT-6421

Пневматическая высокоскоростная торцевая отрезная машина компактного класса, с максимальным диаметром диска 75 мм. Применяется в металлообработке для точной резки металла в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха, защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.