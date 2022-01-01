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Пневматическая торцевая отрезная машина Jonnesway, 20000 об./мин., 170 л/м, JAT-6421
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Прямые пневмошлифмашины
    Пневматическая торцевая отрезная машина Jonnesway, 20000 об./мин., 170 л/м, JAT-6421
    Арт. jonnesway_5004
    Пневматическая торцевая отрезная машина Jonnesway, 20000 об./мин., 170 л/м, JAT-6421

      Пневматическая торцевая отрезная машина Jonnesway, 20000 об./мин., 170 л/м, JAT-6421

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5004

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		226
      Тип соединения
      		резьбовое
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая высокоскоростная торцевая отрезная машина компактного класса, с максимальным диаметром диска 75 мм. Применяется в металлообработке для точной резки металла в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха, защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.