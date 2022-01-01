Описание:

Преимущества:

Малый вес (300 граммов) - для неутомительной работы;

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства;

Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;

Бормашинка поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать.

Комплектация:

Бормашинка;

Насадки-хвостовики из абразивного камня (6 мм), 5 шт.;

Насадки-хвостовики из абразивного камня (3 мм), 5 шт.;

Гаечный ключ с незамкнутым зевом, 2 шт.;

Редукторный переходник;

Пластиковый кейс.

Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK - это инструмент, работающий на сжатом воздухе, который предназначен для выполнения шлифовально-зачистных работ.