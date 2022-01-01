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Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK
Найти аналог
Прямые пневмошлифмашины
    Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK
    Арт. jonnesway_4919
    Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK
    Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK
      Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK
      Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK

      Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4919

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Давление, бар
      		6.2
      Упаковка
      		кейс
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		113
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903FMK - это инструмент, работающий на сжатом воздухе, который предназначен для выполнения шлифовально-зачистных работ.

        Преимущества:

        • Малый вес (300 граммов) - для неутомительной работы;
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства;
        • Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;
        • Бормашинка поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать.

        Комплектация:

        • Бормашинка;
        • Насадки-хвостовики из абразивного камня (6 мм), 5 шт.;
        • Насадки-хвостовики из абразивного камня (3 мм), 5 шт.;
        • Гаечный ключ с незамкнутым зевом, 2 шт.;
        • Редукторный переходник;
        • Пластиковый кейс.