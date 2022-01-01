Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0906FM

Описание:

Преимущества:

Малый вес (530 граммов) - для неутомительной работы;

Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;

Выполнение точных шлифовально-зачистных работ.

Комплектация:

Инструмент;

Упаковка.

Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0906FM - это инструмент, работающий на сжатом воздухе, который сконструирован для выполнения шлифовально-зачистных работ.