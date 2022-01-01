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Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0906FM
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Прямые пневмошлифмашины
    Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0906FM
    Арт. jonnesway_4921
    Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0906FM

      Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0906FM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4921

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Давление, бар
      		6.3
      Упаковка
      		коробка
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		113
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0906FM - это инструмент, работающий на сжатом воздухе, который сконструирован для выполнения шлифовально-зачистных работ.

        Преимущества:

        • Малый вес (530 граммов) - для неутомительной работы;
        • Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;
        • Выполнение точных шлифовально-зачистных работ.

        Комплектация:

        • Инструмент;
        • Упаковка.