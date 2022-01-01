Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0906FM
Арт. jonnesway_4921
Характеристики
|
Производитель
|
Давление, бар
|6.3
|
Упаковка
|коробка
|
Гибкий вал в комплекте
|Нет
|
Расход воздуха, л/мин
|113
Описание:Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0906FM - это инструмент, работающий на сжатом воздухе, который сконструирован для выполнения шлифовально-зачистных работ.
Преимущества:
- Малый вес (530 граммов) - для неутомительной работы;
- Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;
- Выполнение точных шлифовально-зачистных работ.
Комплектация:
- Инструмент;
- Упаковка.