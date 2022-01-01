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Пневматическая полировальная и шлифовальная машинка рубанок Jonnesway JAS-6531, 2500 об./мин., 255 л/мин., 407х63.5 мм
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Пневморубанки
    Пневматическая полировальная и шлифовальная машинка рубанок Jonnesway JAS-6531, 2500 об./мин., 255 л/мин., 407х63.5 мм
    Арт. jonnesway_4994
    Пневматическая полировальная и шлифовальная машинка рубанок Jonnesway JAS-6531, 2500 об./мин., 255 л/мин., 407х63.5 мм

      Пневматическая полировальная и шлифовальная машинка рубанок Jonnesway JAS-6531, 2500 об./мин., 255 л/мин., 407х63.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4994

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая плоскошлифовальная машина возвратно-поступательного действия применяется при производстве шлифовально-зачистных операций по обработке непрофилированных деталей с большой площадью обрабатываемой поверхности. Двухпоршневая система обеспечивает возможность использования инструмента с высокой нагрузкой при сохранении мягкости и плавности хода привода подошвы. При проведении работ необходимо применять средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха. Рекомендуется оборудование рабочего участка вытяжной вентиляцией, снабженной выходным фильтром и имеющей достаточную производительность.