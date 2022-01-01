Пневматическая полировальная и шлифовальная машинка рубанок Jonnesway JAS-6531, 2500 об./мин., 255 л/мин., 407х63.5 мм
Арт. jonnesway_4994
Пневматическая полировальная и шлифовальная машинка рубанок Jonnesway JAS-6531, 2500 об./мин., 255 л/мин., 407х63.5 мм
Пневматическая плоскошлифовальная машина возвратно-поступательного действия применяется при производстве шлифовально-зачистных операций по обработке непрофилированных деталей с большой площадью обрабатываемой поверхности. Двухпоршневая система обеспечивает возможность использования инструмента с высокой нагрузкой при сохранении мягкости и плавности хода привода подошвы. При проведении работ необходимо применять средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха. Рекомендуется оборудование рабочего участка вытяжной вентиляцией, снабженной выходным фильтром и имеющей достаточную производительность.