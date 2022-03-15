Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A

Преимущества

Рычажная система крепления ленты. Для простой и удобной замены шлифленты предусмотрена рычажная система ее крепления

Чистота рабочего процесса. Благодаря системе микрофильтрации Bosch значительно уменьшается пылеобразование

Надежный хват. Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 A 0.603.2A1.020 оснащена съемной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками

Мощный 310-ваттный двигатель для оптимальной производительности

Система автоматического центрирования ленты

Удобная основная рукоятка надежно лежит в руке и не скользит

Сравнительно небольшой вес для длительной работы без чувства усталости

Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 A 0.603.2A1.020 предназначена для шлифования различных поверхностей. Модель очень проста и удобна в использовании. Благодаря системе автоматического центрирования, шлифлента постоянно удерживается в правильном положении. Также стоит отметить систему микрофильтрации Bosch, которая значительно уменьшает пылеобразование.