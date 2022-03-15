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Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
5.0
2
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Арт. Х1272335
    5.0
    2
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A

      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1272335
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 A 0.603.2A1.020 предназначена для шлифования различных поверхностей. Модель очень проста и удобна в использовании. Благодаря системе автоматического центрирования, шлифлента постоянно удерживается в правильном положении. Также стоит отметить систему микрофильтрации Bosch, которая значительно уменьшает пылеобразование.

        Преимущества

        • Рычажная система крепления ленты. Для простой и удобной замены шлифленты предусмотрена рычажная система ее крепления
        • Чистота рабочего процесса. Благодаря системе микрофильтрации Bosch значительно уменьшается пылеобразование
        • Надежный хват. Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 A 0.603.2A1.020 оснащена съемной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
        • Мощный 310-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Система автоматического центрирования ленты
        • Удобная основная рукоятка надежно лежит в руке и не скользит
        • Сравнительно небольшой вес для длительной работы без чувства усталости