Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 A
Арт. Х1272335
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 A 0.603.2A1.020 предназначена для шлифования различных поверхностей. Модель очень проста и удобна в использовании. Благодаря системе автоматического центрирования, шлифлента постоянно удерживается в правильном положении. Также стоит отметить систему микрофильтрации Bosch, которая значительно уменьшает пылеобразование.
Преимущества
- Рычажная система крепления ленты. Для простой и удобной замены шлифленты предусмотрена рычажная система ее крепления
- Чистота рабочего процесса. Благодаря системе микрофильтрации Bosch значительно уменьшается пылеобразование
- Надежный хват. Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 A 0.603.2A1.020 оснащена съемной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
- Мощный 310-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Система автоматического центрирования ленты
- Удобная основная рукоятка надежно лежит в руке и не скользит
- Сравнительно небольшой вес для длительной работы без чувства усталости