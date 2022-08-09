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Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Арт. Х1272331
    5.0
    1
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE

      Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272331
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифмашина Bosch GBS 75 AE 0.601.274.708 используется для шлифовки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. Лента меняется легко при помощи быстрозажимного рычага, а регулировка центровки ленты производится поворотом винта. Электронная управление числом оборотов позволяет подобрать нужную скорость для обработки различных материалов. Все рабочие органы шлифмашины защищены от попадания пыли.

        Преимущества

        • Шлифование у кромок. Передняя опорная рукоятка ленточной шлифмашины Bosch GBS 75 AE 0.601.274.708 демонтируется, что позволяет производить эффективное шлифование у кромок
        • Чистая рабочая зона. Содержать рабочую зону в чистоте помогает всасывающий элемент для отвода пыли с возможностью подсоединения пылесборника или пылесоса
        • Быстрая замена шлифленты. Шлифовальная лента быстро и просто заменяется при помощи быстрозажимного рычага
        • Надежный и удобный инструмент для плоского шлифования
        • Отличный результат благодаря шлифпластине с графитным покрытием
        • Точная регулировка хода ленты
        • Электронный выбор числа оборотов
        • Надежный зубчатый ремень и металлические зубчатые колеса
        • Алюминиевый направляющий ролик