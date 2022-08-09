Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE
Арт. Х1272331
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швейцария
|
Родина бренда
|Германия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина Bosch GBS 75 AE 0.601.274.708 используется для шлифовки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. Лента меняется легко при помощи быстрозажимного рычага, а регулировка центровки ленты производится поворотом винта. Электронная управление числом оборотов позволяет подобрать нужную скорость для обработки различных материалов. Все рабочие органы шлифмашины защищены от попадания пыли.
Преимущества
- Шлифование у кромок. Передняя опорная рукоятка ленточной шлифмашины Bosch GBS 75 AE 0.601.274.708 демонтируется, что позволяет производить эффективное шлифование у кромок
- Чистая рабочая зона. Содержать рабочую зону в чистоте помогает всасывающий элемент для отвода пыли с возможностью подсоединения пылесборника или пылесоса
- Быстрая замена шлифленты. Шлифовальная лента быстро и просто заменяется при помощи быстрозажимного рычага
- Надежный и удобный инструмент для плоского шлифования
- Отличный результат благодаря шлифпластине с графитным покрытием
- Точная регулировка хода ленты
- Электронный выбор числа оборотов
- Надежный зубчатый ремень и металлические зубчатые колеса
- Алюминиевый направляющий ролик