Шлифмашина ленточная Bosch GBS 75 AE

Преимущества

Шлифование у кромок. Передняя опорная рукоятка ленточной шлифмашины Bosch GBS 75 AE 0.601.274.708 демонтируется, что позволяет производить эффективное шлифование у кромок

Чистая рабочая зона. Содержать рабочую зону в чистоте помогает всасывающий элемент для отвода пыли с возможностью подсоединения пылесборника или пылесоса

Быстрая замена шлифленты. Шлифовальная лента быстро и просто заменяется при помощи быстрозажимного рычага

Надежный и удобный инструмент для плоского шлифования

Отличный результат благодаря шлифпластине с графитным покрытием

Точная регулировка хода ленты

Электронный выбор числа оборотов

Надежный зубчатый ремень и металлические зубчатые колеса

Алюминиевый направляющий ролик

Ленточная шлифмашина Bosch GBS 75 AE 0.601.274.708 используется для шлифовки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. Лента меняется легко при помощи быстрозажимного рычага, а регулировка центровки ленты производится поворотом винта. Электронная управление числом оборотов позволяет подобрать нужную скорость для обработки различных материалов. Все рабочие органы шлифмашины защищены от попадания пыли.