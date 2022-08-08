Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE

Преимущества

Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков

Регулировка скорости вращения

Мощный 750-ваттный двигатель для оптимальной производительности

Система автоматического центрирования ленты

Удобная основная рукоятка надежно лежит в руке и не скользит

Сравнительно небольшой вес для длительной работы без чувства усталости

Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AE 06032A1120 предназначена для шлифования различных поверхностей. Модель оснащена мощным двигателем на 750 Вт для высокой производительности. Функция ограничения пускового тока предусматривает плавный пуск инструмента без рывков. Скорость вращения ленты регулируется в диапазоне от 200 до 350 метров, что позволяет максимально точно настроится под конкретный тип материала