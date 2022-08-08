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Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Арт. О00000034316
    5.0
    1
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
    Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE
      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE

      Шлифмашина ленточная Bosch PBS 75 AE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034316
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифмашина Bosch PBS 75 AE 06032A1120 предназначена для шлифования различных поверхностей. Модель оснащена мощным двигателем на 750 Вт для высокой производительности. Функция ограничения пускового тока предусматривает плавный пуск инструмента без рывков. Скорость вращения ленты регулируется в диапазоне от 200 до 350 метров, что позволяет максимально точно настроится под конкретный тип материала

        Преимущества

        • Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
        • Регулировка скорости вращения
        • Мощный 750-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Система автоматического центрирования ленты
        • Удобная основная рукоятка надежно лежит в руке и не скользит
        • Сравнительно небольшой вес для длительной работы без чувства усталости