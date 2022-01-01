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Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м
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Угловые пневмошлифмашины
    Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м
    Арт. jonnesway_4926
    Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м
    Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м
      Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м
      Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м

      Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4926

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		170
      Тип соединения
      		резьбовое
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая высокоскоростная углошлифовальная машина компактного класса, с максимальным диаметром диска 100 мм. Применяется в строительстве и металлообработке для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Конструкция шпинделя изделия позволяет использовать рабочие насадки с резьбовой ступицей 3/8”-24UNC. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.