Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м
Арт. jonnesway_4926
Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м
Арт. jonnesway_4926
Характеристики
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Производитель
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
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Расход воздуха, л/мин
|170
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Тип соединения
|резьбовое
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
Пневматическая высокоскоростная углошлифовальная машина компактного класса, с максимальным диаметром диска 100 мм. Применяется в строительстве и металлообработке для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Конструкция шпинделя изделия позволяет использовать рабочие насадки с резьбовой ступицей 3/8”-24UNC. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.