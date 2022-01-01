Пневматическая углошлифовальная машина Jonnesway JAG-6612, 4", 11000 об./мин., 170 л/м

Пневматическая высокоскоростная углошлифовальная машина компактного класса, с максимальным диаметром диска 100 мм. Применяется в строительстве и металлообработке для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Конструкция шпинделя изделия позволяет использовать рабочие насадки с резьбовой ступицей 3/8”-24UNC. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.