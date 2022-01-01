Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G

Угловая пневмошлифмашина SUMAKE(СУМАЙК) ST-7737 G предназначена для резки заготовок из металлов небольшой толщины (сетка, арматура) и шлифовки поверхностей. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену дисков. Металлический корпус обеспечивает надежную защиту внутренним узлам инструмента. Дополнительная рукоятка предусматривает надежный хват инструмента обеими руками для уверенного контроля за рабочим процессом.