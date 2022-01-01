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Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G
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Угловые пневмошлифмашины
    Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G
    Арт. X7653
    Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G

      Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7653

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Габариты, мм
      		240x140x100
      Упаковка
      		коробка
      Класс
      		профессиональный
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Угловая пневмошлифмашина SUMAKE(СУМАЙК) ST-7737 G предназначена для резки заготовок из металлов небольшой толщины (сетка, арматура) и шлифовки поверхностей. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену дисков. Металлический корпус обеспечивает надежную защиту внутренним узлам инструмента. Дополнительная рукоятка предусматривает надежный хват инструмента обеими руками для уверенного контроля за рабочим процессом. 