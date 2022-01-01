Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 G
Арт. X7653
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|240x140x100
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Упаковка
|коробка
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Класс
|профессиональный
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
Угловая пневмошлифмашина SUMAKE(СУМАЙК) ST-7737 G предназначена для резки заготовок из металлов небольшой толщины (сетка, арматура) и шлифовки поверхностей. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену дисков. Металлический корпус обеспечивает надежную защиту внутренним узлам инструмента. Дополнительная рукоятка предусматривает надежный хват инструмента обеими руками для уверенного контроля за рабочим процессом.