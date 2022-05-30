Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Надежный металлический корпус

Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности

Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки прямой пневмошлифмашины FUBAG GL25000 + набор оснастки 100101

Прямая пневмошлифмашина FUBAG GL25000 100101 поставляется с набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва, чем электроинструмент, а также малый вес за счет отсутствия двигателя. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.