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Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)
5.0
3
2 340 ₽
Прямые пневмошлифмашины
    Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)
    Арт. X1663125
    5.0
    3
    Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)
    Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)
      Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)
      Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)

      Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)

      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1663125
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		180x50x80
      Давление, бар
      		6
      Все характеристики
      2 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямая пневмошлифмашина FUBAG GL25000 100101 поставляется с набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва, чем электроинструмент, а также малый вес за счет отсутствия двигателя. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Надежный металлический корпус
        • Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности
        • Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки прямой пневмошлифмашины FUBAG GL25000 + набор оснастки 100101