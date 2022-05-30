Пневматическая прямая шлифмашина Fubag GL25000 100101 (с набором оснастки)
Арт. X1663125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|180x50x80
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Давление, бар
|6
- Прямая пневмошлифмашина FUBAG GL25000 100101 поставляется с набором оснастки, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Инструмент работает на сжатом воздухе, что предусматривает возможность более длительной работы без перерыва, чем электроинструмент, а также малый вес за счет отсутствия двигателя. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Надежный металлический корпус
- Высокая скорость оборотов для оптимальной производительности
- Удобный транспортировочный кейс - для хранения и транспортировки прямой пневмошлифмашины FUBAG GL25000 + набор оснастки 100101