Шлифмашина прямая Makita GD0600
Арт. Х11582
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка
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- Бормашина Makita GD 0600 это электроинструмент, оснащенный двигателем на 400 Ватт и используемый для шлифовки. Способен развивать высокую скорость оборотов – до 25 тысяч в минуту. Бормашина характеризуется удобством и простотой управления. Благодаря оснащению муфтой сцепления технологии SJS, шлифовальная машина имеет функцию плавного пуска, что исключает рывки инструмента. Прямой узкий корпус и его малые габариты делают бормашину Makita GD 0600 удобной для работы в труднодоступных местах. Имеется защита внутренних составляющих от пыли. Сетевой кабель инструмента имеет длину 2,5 метра. Покрытие из эластомера уменьшает вибрацию, передаваемую рукам. В Интернет-магазине “Бигам” купить Makita GD 0600 можно в один клик.
Преимущества прямошлифовальной машины Makita GD 0600
- Высокая частота оборотов
- Легкое управление
- Плавный пуск
- Защита от пыли
- Удобство работы в малодоступных местах
- Свобода перемещения с длинным кабелем
- Минимальная вибрация
Комплектация
- Прямая шлифмашина
- Ключ гаечный
- Гайка
- Патрон цанговый
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка