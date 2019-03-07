Шлифмашина прямая Makita GD0600

Бормашина Makita GD 0600 это электроинструмент, оснащенный двигателем на 400 Ватт и используемый для шлифовки. Способен развивать высокую скорость оборотов – до 25 тысяч в минуту. Бормашина характеризуется удобством и простотой управления. Благодаря оснащению муфтой сцепления технологии SJS, шлифовальная машина имеет функцию плавного пуска, что исключает рывки инструмента. Прямой узкий корпус и его малые габариты делают бормашину Makita GD 0600 удобной для работы в труднодоступных местах. Имеется защита внутренних составляющих от пыли. Сетевой кабель инструмента имеет длину 2,5 метра. Покрытие из эластомера уменьшает вибрацию, передаваемую рукам. В Интернет-магазине “Бигам” купить Makita GD 0600 можно в один клик.

Преимущества прямошлифовальной машины Makita GD 0600

Высокая частота оборотов

Легкое управление

Плавный пуск

Защита от пыли

Удобство работы в малодоступных местах

Свобода перемещения с длинным кабелем

Минимальная вибрация

Комплектация