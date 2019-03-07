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Шлифмашина прямая Makita GD0600
5.0
5
8 589 ₽
10 020 ₽
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Арт. Х11582
    5.0
    5
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
    Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600
      Шлифмашина прямая Makita GD0600

      Шлифмашина прямая Makita GD0600

      • -1 431 ₽
      8 589 ₽
      10 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11582
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка
      Все характеристики
      • -1 431 ₽
      8 589 ₽
      10 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бормашина Makita GD 0600 это электроинструмент, оснащенный двигателем на 400 Ватт и используемый для шлифовки. Способен развивать высокую скорость оборотов – до 25 тысяч в минуту. Бормашина характеризуется удобством и простотой управления. Благодаря оснащению муфтой сцепления технологии SJS, шлифовальная машина имеет функцию плавного пуска, что исключает рывки инструмента. Прямой узкий корпус и его малые габариты делают бормашину Makita GD 0600 удобной для работы в труднодоступных местах. Имеется защита внутренних составляющих от пыли. Сетевой кабель инструмента имеет длину 2,5 метра. Покрытие из эластомера уменьшает вибрацию, передаваемую рукам. В Интернет-магазине “Бигам” купить Makita GD 0600 можно в один клик.

        Преимущества прямошлифовальной машины Makita GD 0600

        • Высокая частота оборотов
        • Легкое управление
        • Плавный пуск
        • Защита от пыли
        • Удобство работы в малодоступных местах
        • Свобода перемещения с длинным кабелем
        • Минимальная вибрация

        Комплектация

        • Прямая шлифмашина
        • Ключ гаечный
        • Гайка
        • Патрон цанговый
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка