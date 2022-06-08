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Прямая шлифмашина Crown CT13308
4.5
2
3 499 ₽
3 990 ₽
Прямые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Crown CT13308
Арт. О00000003955
4.5
2
Прямая шлифмашина Crown CT13308
Прямая шлифмашина Crown CT13308
Прямая шлифмашина Crown CT13308
Прямая шлифмашина Crown CT13308
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Crown CT13308
Прямая шлифмашина Crown CT13308
Прямая шлифмашина Crown CT13308
Прямая шлифмашина Crown CT13308

Прямая шлифмашина Crown CT13308

Дарим скидки за
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  • -491 ₽
3 499 ₽
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000003955
4.5
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Установка на кронштей/штатив
Нет
Виды выполняемых работ
гравирование, шлифовка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -491 ₽
3 499 ₽
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Прямая шлифмашина CROWN CT13308 - надежный инструмент для работ в мастерской. Предназначена для шлифовки труднодоступных мест, либо для гравировки различных поверхностей.

    Преимущества

    • Эргономичный корпус обеспечивают надёжный контроль инструмента
    • Регулировка оборотов позволяет подобрать режим работы для конкретных условий
    • Металлический корпус редукторной части обеспечивает хорошее охлаждение инструмента при длительной эксплуатации
    • Простота в эксплуатации
    • Удобный регулятор скорости - 6 ступеней
    • Легкий вес и небольшие габариты для удобства работы