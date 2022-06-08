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Прямая шлифмашина Crown CT13308
Арт. О00000003955
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|гравирование, шлифовка
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- Прямая шлифмашина CROWN CT13308 - надежный инструмент для работ в мастерской. Предназначена для шлифовки труднодоступных мест, либо для гравировки различных поверхностей.
Преимущества
- Эргономичный корпус обеспечивают надёжный контроль инструмента
- Регулировка оборотов позволяет подобрать режим работы для конкретных условий
- Металлический корпус редукторной части обеспечивает хорошее охлаждение инструмента при длительной эксплуатации
- Простота в эксплуатации
- Удобный регулятор скорости - 6 ступеней
- Легкий вес и небольшие габариты для удобства работы