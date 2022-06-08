Преимущества

Эргономичный корпус обеспечивают надёжный контроль инструмента

Регулировка оборотов позволяет подобрать режим работы для конкретных условий

Металлический корпус редукторной части обеспечивает хорошее охлаждение инструмента при длительной эксплуатации

Простота в эксплуатации

Удобный регулятор скорости - 6 ступеней

Легкий вес и небольшие габариты для удобства работы

Прямая шлифмашина CROWN CT13308 - надежный инструмент для работ в мастерской. Предназначена для шлифовки труднодоступных мест, либо для гравировки различных поверхностей.