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Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
3.0
5
8 999 ₽
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
    Арт. Х1147
    3.0
    5
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500

      Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500

      8 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1147
      3.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		240
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      8 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Эксцентриковая шлифмашина Metabo FSX 200 Intec 609225500 используется в работах, связанных с обработкой деревянных, пластмассовых, металлических и других поверхностей. Благодаря небольшому весу инструмента с ним можно работать одной рукой.

        Преимущества:

        • Хорошее соотношение веса и мощности
        • Использование комбинации колебательных и вращательных движений при обработке материалов
        • При снятии большого слоя инструмент не оставляет царапин на заготовке