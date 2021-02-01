Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500

Преимущества:

Хорошее соотношение веса и мощности

Использование комбинации колебательных и вращательных движений при обработке материалов

При снятии большого слоя инструмент не оставляет царапин на заготовке

Эксцентриковая шлифмашина Metabo FSX 200 Intec 609225500 используется в работах, связанных с обработкой деревянных, пластмассовых, металлических и других поверхностей. Благодаря небольшому весу инструмента с ним можно работать одной рукой.