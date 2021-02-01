Шлифмашина эксцентриковая Metabo FSX 200 Intec 609225500
Арт. Х1147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|240
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Metabo FSX 200 Intec 609225500 используется в работах, связанных с обработкой деревянных, пластмассовых, металлических и других поверхностей. Благодаря небольшому весу инструмента с ним можно работать одной рукой.
Преимущества:
- Хорошее соотношение веса и мощности
- Использование комбинации колебательных и вращательных движений при обработке материалов
- При снятии большого слоя инструмент не оставляет царапин на заготовке