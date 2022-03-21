Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000

Преимущества:

Небольшой вес (1.5 кг)

Нескользящая накладка Softgrip - для комфортной работы

Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала

Прочный корпус подшипника из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы

Высокая точность вращения обеспечивает низкий уровень вибраций

Возможность подключения пылесоса

Легко опустошаемый текстильный мешок-пылесборник для работ без пылесоса

Число оборотов холостого хода: 4000 - 12000 об/мин

Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3125 600443000 оснащена двигателем мощностью 310 Вт. Благодаря возможности подключения пылесоса, рабочее место останется чистым. Специальное колесико для регулировки числа оборотов позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Шлифовальная пластина имеет множественные отверстия, что обеспечивает эффективное отсасывание и долгий срок службы. Длина кабеля составляет 4 метра.