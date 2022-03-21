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Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
    Арт. Х1218344
    5.0
    2
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000

      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3125 600443000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218344
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		310
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3125 600443000 оснащена двигателем мощностью 310 Вт. Благодаря возможности подключения пылесоса, рабочее место останется чистым. Специальное колесико для регулировки числа оборотов позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Шлифовальная пластина имеет множественные отверстия, что обеспечивает эффективное отсасывание и долгий срок службы. Длина кабеля составляет 4 метра.

        Преимущества:

        • Небольшой вес (1.5 кг)
        • Нескользящая накладка Softgrip - для комфортной работы
        • Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала
        • Прочный корпус подшипника из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы
        • Высокая точность вращения обеспечивает низкий уровень вибраций
        • Возможность подключения пылесоса
        • Легко опустошаемый текстильный мешок-пылесборник для работ без пылесоса
        • Число оборотов холостого хода: 4000 - 12000 об/мин