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Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
5.0
3
840 ₽
Пневмопистолеты моющие
    Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
    Арт. X1663119
    5.0
    3
    Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
    Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
    Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
      Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
      Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111
      Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111

      Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1663119
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		бытовой
      Тип соединения
      		рапид
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневмопистолет FUBAG SN-111 110111 это компактное устройство, применяемое для жидких веществ средней и большой степени вязкости с целью их просушивания при нанесении на твердую поверхность. Может быть сподручным при выполнении строительных задач, в отделочно-покрасочных работах и для очистки автомобильных деталей. Пистолет работает по принципу нагнетания воздуха из прикрепленного штуцером бака, тем самым позволяя пыли и частичкам сухой грязи без труда сойти с плоскости, а нанесенному покрытию - высохнуть быстрее. И бак, и сам корпус пистолета отличаются ударопрочностью, поэтому могут спокойно транспортироваться в машине или обычном ящике для инструментов. Рабочее давление бака составляет 3,5 атмосферы, и сохраняется даже при длительном хранении.

        Преимущества

        • Стойкий к внешним воздействиям
        • Сохраняет давление длительное время
        • Эффективно очищает
        • Быстро сушит
        • Энергонезависим
        • Портативен и удобен