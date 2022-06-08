Продувочный пистолет для вязких жидкостей Fubag 110111

Пневмопистолет FUBAG SN-111 110111 это компактное устройство, применяемое для жидких веществ средней и большой степени вязкости с целью их просушивания при нанесении на твердую поверхность. Может быть сподручным при выполнении строительных задач, в отделочно-покрасочных работах и для очистки автомобильных деталей. Пистолет работает по принципу нагнетания воздуха из прикрепленного штуцером бака, тем самым позволяя пыли и частичкам сухой грязи без труда сойти с плоскости, а нанесенному покрытию - высохнуть быстрее. И бак, и сам корпус пистолета отличаются ударопрочностью, поэтому могут спокойно транспортироваться в машине или обычном ящике для инструментов. Рабочее давление бака составляет 3,5 атмосферы, и сохраняется даже при длительном хранении.

Преимущества