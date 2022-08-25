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Тестер-пробник FLUKE Т110
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Тестер-пробник FLUKE Т110
    Арт. geototal_433
    5.0
    1
    Тестер-пробник FLUKE Т110
    Тестер-пробник FLUKE Т110
      Тестер-пробник FLUKE Т110
      Тестер-пробник FLUKE Т110

      Тестер-пробник FLUKE Т110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_433
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Румыния
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тестер-пробник Fluke T110 применяется для определения напряжения тока (как постоянного, так и переменного от 12 В до 690 В), а так же проверки целостности проводника в диапазоне 0-400 Ом. Двухполюсная модель соответствует современному стандарту безопасности EN 61243-3: 2010. Есть светодиодная, звуковая и вибрационная индикация. Время отклика составляет менее 0.5 с (для светодиодного индикатора).

        Преимущества

        • Степень защиты - IP64, CAT III 690 В, CAT IV 600 В
        • Полное входное сопротивление 200 кОм - потребление тока 3,5 мА при 690 В, потребление тока 1,15 мА при 230 В
        • Чередование фаз - 100-690 В
        • Градуированная шкала с подсветкой и индикаторы с подсветкой
        • Отключаемый звуковой сигнал для работы в условиях тишины
        • Индикатор низкого уровня заряда батареи
        • Обнаружение напряжения даже при разряженных батарея
        • Улучшенное крепление щупов при хранении
        • Указатель порядка чередования фаз для трехфазных систем
        • Функция проверки УЗО
        • Встроенный электрический фонарик