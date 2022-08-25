Тестер-пробник FLUKE Т110
Арт. geototal_433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Румыния
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Тестер-пробник Fluke T110 применяется для определения напряжения тока (как постоянного, так и переменного от 12 В до 690 В), а так же проверки целостности проводника в диапазоне 0-400 Ом. Двухполюсная модель соответствует современному стандарту безопасности EN 61243-3: 2010. Есть светодиодная, звуковая и вибрационная индикация. Время отклика составляет менее 0.5 с (для светодиодного индикатора).
Преимущества
- Степень защиты - IP64, CAT III 690 В, CAT IV 600 В
- Полное входное сопротивление 200 кОм - потребление тока 3,5 мА при 690 В, потребление тока 1,15 мА при 230 В
- Чередование фаз - 100-690 В
- Градуированная шкала с подсветкой и индикаторы с подсветкой
- Отключаемый звуковой сигнал для работы в условиях тишины
- Индикатор низкого уровня заряда батареи
- Обнаружение напряжения даже при разряженных батарея
- Улучшенное крепление щупов при хранении
- Указатель порядка чередования фаз для трехфазных систем
- Функция проверки УЗО
- Встроенный электрический фонарик