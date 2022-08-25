Тестер-пробник FLUKE Т110

Преимущества

Степень защиты - IP64, CAT III 690 В, CAT IV 600 В

Полное входное сопротивление 200 кОм - потребление тока 3,5 мА при 690 В, потребление тока 1,15 мА при 230 В

Чередование фаз - 100-690 В

Градуированная шкала с подсветкой и индикаторы с подсветкой

Отключаемый звуковой сигнал для работы в условиях тишины

Индикатор низкого уровня заряда батареи

Обнаружение напряжения даже при разряженных батарея

Улучшенное крепление щупов при хранении

Указатель порядка чередования фаз для трехфазных систем

Функция проверки УЗО

Встроенный электрический фонарик

Тестер-пробник Fluke T110 применяется для определения напряжения тока (как постоянного, так и переменного от 12 В до 690 В), а так же проверки целостности проводника в диапазоне 0-400 Ом. Двухполюсная модель соответствует современному стандарту безопасности EN 61243-3: 2010. Есть светодиодная, звуковая и вибрационная индикация. Время отклика составляет менее 0.5 с (для светодиодного индикатора).