Детектор напряжения Fluke 2AC VoltAlert
Арт. geototal_377
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Китай
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Да
Карманный детектор напряжения FLUKE 2AC VoltAlert предназначен для определения напряжения от 200 до 1000 В переменного тока, а также возможности выполнения широкого спектра работ в промышленности, коммерческом и жилом секторе. На корпусе имеется кнопка для проверки заряда батареи, благодаря чему можно быстро проверить готовность прибора к работе.
Преимущества
- Определение напряжения от 200 до 1000 В
- Степень защиты: IP40
- Рабочая температура:от -10 °C до 50 °C
- Уровень безопасности: 1000 В, CAT IV
- Высота над уровнем моря при эксплуатации: 3000 метров
- Специальная цепь низкого напряжения для продления срока службы батареи
- Клавиша проверки заряда батареи
- Категория IV (1000 В по превышению напряжения)