Карманный детектор напряжения FLUKE 2AC VoltAlert предназначен для определения напряжения от 200 до 1000 В переменного тока, а также возможности выполнения широкого спектра работ в промышленности, коммерческом и жилом секторе. На корпусе имеется кнопка для проверки заряда батареи, благодаря чему можно быстро проверить готовность прибора к работе.

Преимущества