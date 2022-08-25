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Детектор напряжения Fluke 2AC VoltAlert
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Детектор напряжения Fluke 2AC VoltAlert
    Арт. geototal_377
    5.0
    1
    Детектор напряжения Fluke 2AC VoltAlert

      Детектор напряжения Fluke 2AC VoltAlert

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_377
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Китай
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Карманный детектор напряжения FLUKE 2AC VoltAlert предназначен для определения напряжения от 200 до 1000 В переменного тока, а также возможности выполнения широкого спектра работ в промышленности, коммерческом и жилом секторе. На корпусе имеется кнопка для проверки заряда батареи, благодаря чему можно быстро проверить готовность прибора к работе.

        Преимущества

        • Определение напряжения от 200 до 1000 В
        • Степень защиты: IP40
        • Рабочая температура:от -10 °C до 50 °C
        • Уровень безопасности: 1000 В, CAT IV
        • Высота над уровнем моря при эксплуатации: 3000 метров
        • Специальная цепь низкого напряжения для продления срока службы батареи
        • Клавиша проверки заряда батареи
        • Категория IV (1000 В по превышению напряжения)