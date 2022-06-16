Преимущества

Обнаружение вольтажа постоян. тока с делениями - 150 В, 300 В, 500 В

Обнаружение вольтажа перемен. тока с делениями - 110 В, 220 В, 380 В

Максимальный вольтаж - 500 В

Максимальный переменный входной ток на 400 В - 52 мА

Длина – 100 мм

Длина рабочей части – 15 мм

Стержень – прямой

Измерение – контактное

Число щупов – 2 шт

Питание – от батареек

Тестер Ресанта 6890-62 3 in 1 - это простой и безопасный прибор, который предназначен для индикации наличия и величины напряжения в электрической цепи. Инструмент имеет прочный корпус. Также эта модель оснащена светодиодными индикаторами, благодаря которым легко считывать данные о напряжении.