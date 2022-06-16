Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
Арт. О00000013448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Тестер Ресанта 6890-62 3 in 1 - это простой и безопасный прибор, который предназначен для индикации наличия и величины напряжения в электрической цепи. Инструмент имеет прочный корпус. Также эта модель оснащена светодиодными индикаторами, благодаря которым легко считывать данные о напряжении.
Преимущества
- Обнаружение вольтажа постоян. тока с делениями - 150 В, 300 В, 500 В
- Обнаружение вольтажа перемен. тока с делениями - 110 В, 220 В, 380 В
- Максимальный вольтаж - 500 В
- Максимальный переменный входной ток на 400 В - 52 мА
- Длина – 100 мм
- Длина рабочей части – 15 мм
- Стержень – прямой
- Измерение – контактное
- Число щупов – 2 шт
- Питание – от батареек