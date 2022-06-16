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Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
5.0
2
Найти аналог
Мультиметры
    Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
    Арт. О00000013448
    5.0
    2
    Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
    Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
    Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
      Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
      Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)
      Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)

      Тестер Ресанта 6890-62 (3 in 1)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013448
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тестер Ресанта 6890-62 3 in 1 - это простой и безопасный прибор, который предназначен для индикации наличия и величины напряжения в электрической цепи. Инструмент имеет прочный корпус. Также эта модель оснащена светодиодными индикаторами, благодаря которым легко считывать данные о напряжении.

        Преимущества

        • Обнаружение вольтажа постоян. тока с делениями - 150 В, 300 В, 500 В
        • Обнаружение вольтажа перемен. тока с делениями - 110 В, 220 В, 380 В
        • Максимальный вольтаж - 500 В
        • Максимальный переменный входной ток на 400 В - 52 мА
        • Длина – 100 мм
        • Длина рабочей части – 15 мм
        • Стержень – прямой
        • Измерение – контактное
        • Число щупов – 2 шт
        • Питание – от батареек