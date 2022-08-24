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Мультиметр FLUKE-28 II
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр FLUKE-28 II
    Арт. geototal_422
    5.0
    1
    Мультиметр FLUKE-28 II
    Мультиметр FLUKE-28 II
    Мультиметр FLUKE-28 II
    Мультиметр FLUKE-28 II
      Мультиметр FLUKE-28 II
      Мультиметр FLUKE-28 II
      Мультиметр FLUKE-28 II
      Мультиметр FLUKE-28 II

      Мультиметр FLUKE-28 II

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_422
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Автоматическое отключение
      		Нет
      Генератор меандра
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Мультиметр Fluke 28 II помогает измерить постоянное/переменное напряжение, силу тока, сопротивление, емкость, частоту и температуру. Благодаря высокому классу защиты IP67 прибор можно использовать даже в самых тяжелых условиях. Полученные результаты отображаются на дисплее с подсветкой, что облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах. Для максимальной гибкости работы предусмотрена возможность автоматического или ручного выбора диапазона измерений. Встроенный термометр дает возможность измерять температуру, что исключает необходимость приобретения дополнительного прибора.

        Преимущества:

        • Долгий срок службы батареи (800 часов);
        • Выдерживает падение с высоты до 3 м (с футляром);
        • Большие цифры дисплея с двухуровневой подсветкой;
        • Полная герметичность Fluke 28 II для работы в сложных условиях;
        • Двусторонний футляр для повышения защиты, когда прибор не эксплуатируется;
        • Запись минимальных, максимальных и средних величин позволяет автоматически сохранять колебания значений;
        • Уникальная функция точного измерения напряжения и частоты в электроприводах с регулируемой скоростью и в другом оборудовании с токовым шумом;
        • Выдерживает кратковременные выбросы напряжения до 8000 В, и полностью соответствует требованиям стандартов безопасности IEC.

        Комплектация:

        • Мультиметр
        • Комплект тестовых проводов TL175
        • Комплект зажимов типа "крокодил" AC175
        • Температурный зонд 80BK-A
        • Компакт-диск
        • Батарея типа АА (установленная) - 3 шт.
        • Руководство пользователя
        • Футляр