Мультиметр FLUKE-28 II
Арт. geototal_422
Характеристики
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Производитель
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
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Автоматическое отключение
|Нет
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Генератор меандра
|Нет
Описание:Мультиметр Fluke 28 II помогает измерить постоянное/переменное напряжение, силу тока, сопротивление, емкость, частоту и температуру. Благодаря высокому классу защиты IP67 прибор можно использовать даже в самых тяжелых условиях. Полученные результаты отображаются на дисплее с подсветкой, что облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах. Для максимальной гибкости работы предусмотрена возможность автоматического или ручного выбора диапазона измерений. Встроенный термометр дает возможность измерять температуру, что исключает необходимость приобретения дополнительного прибора.
Преимущества:
- Долгий срок службы батареи (800 часов);
- Выдерживает падение с высоты до 3 м (с футляром);
- Большие цифры дисплея с двухуровневой подсветкой;
- Полная герметичность Fluke 28 II для работы в сложных условиях;
- Двусторонний футляр для повышения защиты, когда прибор не эксплуатируется;
- Запись минимальных, максимальных и средних величин позволяет автоматически сохранять колебания значений;
- Уникальная функция точного измерения напряжения и частоты в электроприводах с регулируемой скоростью и в другом оборудовании с токовым шумом;
- Выдерживает кратковременные выбросы напряжения до 8000 В, и полностью соответствует требованиям стандартов безопасности IEC.
Комплектация:
- Мультиметр
- Комплект тестовых проводов TL175
- Комплект зажимов типа "крокодил" AC175
- Температурный зонд 80BK-A
- Компакт-диск
- Батарея типа АА (установленная) - 3 шт.
- Руководство пользователя
- Футляр