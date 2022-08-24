Описание:

Преимущества:

Долгий срок службы батареи (800 часов);

Выдерживает падение с высоты до 3 м (с футляром);

Большие цифры дисплея с двухуровневой подсветкой;

Полная герметичность Fluke 28 II для работы в сложных условиях;

Двусторонний футляр для повышения защиты, когда прибор не эксплуатируется;

Запись минимальных, максимальных и средних величин позволяет автоматически сохранять колебания значений;

Уникальная функция точного измерения напряжения и частоты в электроприводах с регулируемой скоростью и в другом оборудовании с токовым шумом;

Выдерживает кратковременные выбросы напряжения до 8000 В, и полностью соответствует требованиям стандартов безопасности IEC.

Комплектация:

Мультиметр

Комплект тестовых проводов TL175

Комплект зажимов типа "крокодил" AC175

Температурный зонд 80BK-A

Компакт-диск

Батарея типа АА (установленная) - 3 шт.

Руководство пользователя

Футляр

Мультиметр Fluke 28 II помогает измерить постоянное/переменное напряжение, силу тока, сопротивление, емкость, частоту и температуру. Благодаря высокому классу защиты IP67 прибор можно использовать даже в самых тяжелых условиях. Полученные результаты отображаются на дисплее с подсветкой, что облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах. Для максимальной гибкости работы предусмотрена возможность автоматического или ручного выбора диапазона измерений. Встроенный термометр дает возможность измерять температуру, что исключает необходимость приобретения дополнительного прибора.