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Нивелирная рейка Condtrol TS 4м
5.0
1
2 590 ₽
Для уровней и нивелиров
    Нивелирная рейка Condtrol TS 4м
    Арт. О00000001486
    5.0
    1
    Нивелирная рейка Condtrol TS 4м
    Нивелирная рейка Condtrol TS 4м
      Нивелирная рейка Condtrol TS 4м
      Нивелирная рейка Condtrol TS 4м

      Нивелирная рейка Condtrol TS 4м

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001486
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рейка
      Высота рейки, м
      		4
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • CONDTROL TS 4м — рейка нивелирная телескопическая двухсторонняя, выполнена из алюминия. Подходит для использования с лазерным нивелиром. Применяется для строительных и съемочных работ. С одной стороны нанесена миллиметровая, с другой Е-шкала. Рейка состоит из 4-х секций, поставляется в чехле. Длина — 4 м.

        Преимущества

        • Две стороны — для наиболее точной разметки в см и мм
        • Телескопическая конструкция — облегчает применение и хранение рейки
        • Миллиметровая разметка — расширяет возможности использования
        • Прочный материал — противостоит ударам, царапинам
        • Чехол — сложенную рейку удобно хранить