Нивелирная рейка Condtrol TS 4м
Арт. О00000001486
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рейка
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Высота рейки, м
|4
- CONDTROL TS 4м — рейка нивелирная телескопическая двухсторонняя, выполнена из алюминия. Подходит для использования с лазерным нивелиром. Применяется для строительных и съемочных работ. С одной стороны нанесена миллиметровая, с другой Е-шкала. Рейка состоит из 4-х секций, поставляется в чехле. Длина — 4 м.
Преимущества
- Две стороны — для наиболее точной разметки в см и мм
- Телескопическая конструкция — облегчает применение и хранение рейки
- Миллиметровая разметка — расширяет возможности использования
- Прочный материал — противостоит ударам, царапинам
- Чехол — сложенную рейку удобно хранить