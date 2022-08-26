Нивелирная рейка Condtrol TS 4м

Преимущества

Две стороны — для наиболее точной разметки в см и мм

Телескопическая конструкция — облегчает применение и хранение рейки

Миллиметровая разметка — расширяет возможности использования

Прочный материал — противостоит ударам, царапинам

Чехол — сложенную рейку удобно хранить

CONDTROL TS 4м — рейка нивелирная телескопическая двухсторонняя, выполнена из алюминия. Подходит для использования с лазерным нивелиром. Применяется для строительных и съемочных работ. С одной стороны нанесена миллиметровая, с другой Е-шкала. Рейка состоит из 4-х секций, поставляется в чехле. Длина — 4 м.