Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
Арт. X303100222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|рейка
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Высота рейки, м
|3
Нивелирная рейка ADA Staff 3, выполненная из телескопических алюминиевых секций. Предназначена для работы c лазерными уровнями и оптическими нивелирами.
Преимущества
- Профиль оснащен ребрами жесткости, что придает данной рейке дополнительную прочность
- Кнопка для фиксации секций рейки металлизированная, стойкая к морозу и служит долгое время
- Данная телескопическая рейка на оборотной стороне имеет три секции, на каждой из которых нанесена миллиметровая шкала снизу до верху
- На лицевой стороне расположена шкала «Е», которая обозначена черно/красным цветом
- Есть возможность устанавливать пузырьковый уровень на пластиковую окантовку в верхний части секции (с креплением типа «уголок») или на профиль рейки (защелкивающийся пластиковый уровень)
- В комплект входит чехол для удобной транспортировки рейки, а также пузырьковый уровень для выравнивания рейки
- Максимальная высота 3 метра