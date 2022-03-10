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Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
5.0
2
2 990 ₽
Для уровней и нивелиров
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
    Арт. X303100222
    5.0
    2
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141

      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 3 А00141

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X303100222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		рейка
      Высота рейки, м
      		3
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Нивелирная рейка ADA Staff 3, выполненная из телескопических алюминиевых секций. Предназначена для работы c лазерными уровнями и оптическими нивелирами.

        Преимущества

        • Профиль оснащен ребрами жесткости, что придает данной рейке дополнительную прочность
        • Кнопка для фиксации секций рейки металлизированная, стойкая к морозу и служит долгое время
        • Данная телескопическая рейка на оборотной стороне имеет три секции, на каждой из которых нанесена миллиметровая шкала снизу до верху
        • На лицевой стороне расположена шкала «Е», которая обозначена черно/красным цветом
        • Есть возможность устанавливать пузырьковый уровень на пластиковую окантовку в верхний части секции (с креплением типа «уголок») или на профиль рейки (защелкивающийся пластиковый уровень)
        • В комплект входит чехол для удобной транспортировки рейки, а также пузырьковый уровень для выравнивания рейки
        • Максимальная высота 3 метра