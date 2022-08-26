Нивелирная рейка Condtrol TS 3M

Преимущества

Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты

Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки

Рейка оснащается миллиметровой шкалой, которая облегчает использование

Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Разработана для применения профессионалами. Она пригодится строителям, геодезистам, может использоваться при составлении карт. Это простой и удобный в применении инструмент.Она обладает прочной конструкцией и небольшим весом, что будет важно при транспортировке инструмента.