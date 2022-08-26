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Нивелирная рейка Condtrol TS 3M
5.0
1
Найти аналог
Для уровней и нивелиров
    Нивелирная рейка Condtrol TS 3M
    Арт. О00000001484
    5.0
    1
    Нивелирная рейка Condtrol TS 3M
    Нивелирная рейка Condtrol TS 3M
    Нивелирная рейка Condtrol TS 3M
      Нивелирная рейка Condtrol TS 3M
      Нивелирная рейка Condtrol TS 3M
      Нивелирная рейка Condtrol TS 3M

      Нивелирная рейка Condtrol TS 3M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000001484
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рейка
      Высота рейки, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Разработана для применения профессионалами. Она пригодится строителям, геодезистам, может использоваться при составлении карт. Это простой и удобный в применении инструмент.
        Она обладает прочной конструкцией и небольшим весом, что будет важно при транспортировке инструмента.

        Преимущества

        • Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты
        • Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки
        • Рейка оснащается миллиметровой шкалой, которая облегчает использование