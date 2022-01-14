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Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Арт. X3030540
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|220x70x150
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360 градусов
|Нет
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- Оптический нивелир CST/berger SAL24ND F034068400 предназначен для измерения неровностей различных поверхностей. Он используется в обустройстве террас, в строительстве домов и пр. Данная модель обладает автоматической функцией выравнивания угла смещения с возможностью отключения при переносе изделия. В приборе полностью отсутствует электроника, что продлевает его срок службы.
Преимущества
- Металлический корпус защищает от механических повреждений и пыли
- Фокусирующий винт позволяет точно настроить прибор
- Точность нивелирования +/-0,05 мм/м
- Диапазон работы до 91 м
- Удобный контроль за круглым уровнем благодаря пентапризме
- Мягкий ход с помощью наводящих винтов, установленных с двух сторон
- Водозащитная конструкция обеспечивает инструменту долгий срок службы
- Полное отсутствие электроники
- Автоматическая функция выравнивания
- Выключения компенсатора для удобной переноски