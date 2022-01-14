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Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
5.0
1
13 840 ₽
Оптические нивелиры
  • Персональная скидка
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Арт. X3030540
5.0
1
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
  • Персональная скидка
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND

Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND

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13 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X3030540
5.0
1

Характеристики

Производитель
CST/berger
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Габариты, мм
220x70x150
360 градусов
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Оптический нивелир CST/berger SAL24ND F034068400 предназначен для измерения неровностей различных поверхностей. Он используется в обустройстве террас, в строительстве домов и пр. Данная модель обладает автоматической функцией выравнивания угла смещения с возможностью отключения при переносе изделия. В приборе полностью отсутствует электроника, что продлевает его срок службы.

    Преимущества

    • Металлический корпус защищает от механических повреждений и пыли
    • Фокусирующий винт позволяет точно настроить прибор
    • Точность нивелирования +/-0,05 мм/м
    • Диапазон работы до 91 м
    • Удобный контроль за круглым уровнем благодаря пентапризме
    • Мягкий ход с помощью наводящих винтов, установленных с двух сторон
    • Водозащитная конструкция обеспечивает инструменту долгий срок службы
    • Полное отсутствие электроники
    • Автоматическая функция выравнивания
    • Выключения компенсатора для удобной переноски