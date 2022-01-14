Оптический нивелир CST/berger SAL 24ND

Преимущества

Металлический корпус защищает от механических повреждений и пыли

Фокусирующий винт позволяет точно настроить прибор

Точность нивелирования +/-0,05 мм/м

Диапазон работы до 91 м

Удобный контроль за круглым уровнем благодаря пентапризме

Мягкий ход с помощью наводящих винтов, установленных с двух сторон

Водозащитная конструкция обеспечивает инструменту долгий срок службы

Полное отсутствие электроники

Автоматическая функция выравнивания

Выключения компенсатора для удобной переноски

Оптический нивелир CST/berger SAL24ND F034068400 предназначен для измерения неровностей различных поверхностей. Он используется в обустройстве террас, в строительстве домов и пр. Данная модель обладает автоматической функцией выравнивания угла смещения с возможностью отключения при переносе изделия. В приборе полностью отсутствует электроника, что продлевает его срок службы.